Quels sont les bienfaits du tapis de course

Alors que les salles de sport ont réouvert leurs portes, intéressons-nous aux bienfaits du tapis de course. Et surtout sur à son utilisation pour ne pas vous blesser.

Le tapis de course, voilà un outil parfait pour ceux qui veulent pratiquer une activité sans avoir à dépendre de la météo. Mais là n’est pas leur seul avantage.

Il est doté d’une « bande de course » entraînée par un moteur qui impose le rythme au coureur. Selon votre niveau, vous pouvez régler la pente, la vitesse et la distance parcourue. Bien qu’il s’agisse d’un appareil permettant de mimer une course en extérieure, plusieurs différences en font un outil d’entraînement à part.

D’abord, comme ils amortissent de 15% à 25% de l’énergie, ils sont moins traumatisants pour les tendons et les articulations. C’est un peu comme sur une piste d’athlétisme. Le risque de blessure au niveau des chevilles, des genoux et de la colonne vertébrale est donc moins important qu’en extérieur. Enfilez tout de même des chaussures de course plutôt amortissantes, car la surface de ces tapis est parfois assez dure.

Côté pratique, vous devrez vous adapter à leur utilisation. En effet, la course sur une surface mouvante n’est pas la même que sur un sol immobile. Résultat, vous devrez éviter de regarder vos pieds sous peine de risquer de tomber. Tenez-vous bien droit, le regard devant vous.

Pour la même raison, courez au milieu du tapis afin de ne pas être déporté vers l’arrière. De plus, votre foulée sera rasante, afin de vous sentir constamment maître de votre vitesse, sinon vous risquez de basculer en arrière.

Sachez enfin que l’absence de résistance du vent diminue la dépense énergétique. ¨Pour reproduire au mieux les sensations de la course en extérieur, vous devrez ajouter 1 à 1,5% de pente sur votre tapis.

A noter : Courir sur tapis peut très vite devenir monotone. Pour ne pas vous ennuyer, n’hésitez pas à écouter de la musique ou visualiser un épisode de votre série préférée sur tablette.