Qu’est-ce que le Tennis elbow ?

Connaissez-vous le Tennis elbow ? Il s’agit d’une inflammation des tendons du coude qui touche principalement les joueurs de tennis. D’où son nom.

Le tennis elbow est dû à une mauvaise position du poignet lors des échanges, en particulier sur le revers. Sa mise en tension déclenche des douleurs pendant le jeu, puis progressivement lors de chaque geste de la vie quotidienne comme serrer une main ou prendre une casserole. Cette tendinite peut apparaître en début d’apprentissage ou après de longues années de pratique.

Quelles sont les causes ?

Un changement de style de jeu, de cordage, de raquette… Tout ce qui peut entraîner une sur-sollicitation du poignet est à prendre en compte. Jouer trop longtemps, utiliser des balles trop lourdes ou mouillées peut aussi se répercuter sur la santé de vos tendons. En règle générale, commencez progressivement et assurez-vous d’acheter un matériel adapté. N’hésitez pas à demander conseil lorsque vous décidez de vous équiper.

Quelle prise en charge ?

Le conseil en décevra plus d’un mais lorsqu’une épicondylite (c’est son nom scientifique) se déclare, le mieux est d’arrêter de jouer, parfois plusieurs mois. La reprise pourra ensuite se faire, tout en douceur et en évitant de jouer en revers. Le médecin vous prescrira aussi des anti-inflammatoires et des séances de rééducation chez un kinésithérapeute. Mais seul le repos permettra au tendon de se réparer.

Et la prévention ?

Un travail de renforcement musculaire, doublé d’étirements réguliers et d’échauffements avant et après chaque entraînement, limiteront les risques de blessures tendineuses. Une bonne hydratation favorisera également la vascularisation des tendons. Enfin, sachez qu’une infection bénigne, comme une carie dentaire par exemple, peut être responsable de tendinites : pensez donc à consulter votre dentiste avant de commencer à jouer et à garder une bonne hygiène bucco-dentaire par la suite.