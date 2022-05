Qu’est-ce qui cause le hoquet ?

Il est désagréable et le plus souvent bénin. Mais dans de rares cas, il peut persister et révéler une pathologie sous-jacente. A quoi le hoquet est-il dû ?

Il y a le hoquet que tout le monde connaît : celui qui survient après un excès de nourriture ou d’alcool, après avoir mangé trop vite ou avalé de l’air en mâchant un chewing-gum. Celui-ci est banal, dure quelques instants et finit par passer tout seul. Il « correspond à des spasmes involontaires du diaphragme, suivis de fermetures rapides et bruyantes de la glotte », explique le site MSD Manuals.

Voilà pour le mécanisme. Ses causes, en revanche, restent mystérieuses : « Les médecins ne connaissent pas bien la cause du hoquet, mais ils pensent qu’il serait lié à une irritation des nerfs ou des parties du cerveau qui contrôlent les muscles de la respiration (notamment le diaphragme) ».

Techniques de grand-mère

Pour « faire passer » le hoquet rapidement, on peut essayer ces quelques remèdes de grand-mère (leur efficacité est au mieux limitée, mais leur mise en œuvre est sans risque). L’objectif est d’augmenter le taux de dioxyde de carbone dans le sang, car la probabilité de survenue du hoquet augmente avec la diminution du taux sanguin de gaz carbonique. On peut par exemple :

– retenir sa respiration le plus longtemps possible ;

– respirer dans un sac en papier ;

– boire de l’eau rapidement.

Quand le hoquet persiste

Parfois, le hoquet persiste durant quelques jours. Ici, les causes peuvent être plus graves : « par exemple, le diaphragme peut être irrité par une pneumonie, une chirurgie thoracique ou gastrique ou les déchets qui s’accumulent dans le sang en cas d’insuffisance rénale (urémie) ». Une tumeur cérébrale ou un AVC qui lèse le centre respiratoire cérébral peuvent aussi en être la cause, dans de très rares cas.

Si vous cumulez hoquet persistant plus de 48 heures et symptômes neurologiques (maux de tête, faiblesse, engourdissement, perte d’équilibre…), ne tardez pas à consulter votre médecin. Il réalisera un examen clinique et vous prescrira des examens complémentaires, si nécessaire.