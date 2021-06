Rattrapage vaccinal : prévenir une potentielle vague d’épidémies

La crise sanitaire liée à la Covid-19 impacte considérablement les autres vaccinations. Résultat, près d’un million d’enfants, d’adolescents et d’adultes n’ont pas reçu leur vaccination de rappel depuis mars 2020. Ces chiffres font craindre la résurgence de nouveaux cas de maladies potentiellement graves. Explications.

La crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an a provoqué de nombreux retards notamment liés aux vaccinations de rappel. De manière générale, 952 000 enfants, adolescents et adultes n’ont pas eu leur rappel anti-tétanique. Sans oublier les 266 400 nourrissons non immunisés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Les confinements à l’origine du retard vaccinal

Mais alors comment expliquer ce retard dans la vaccination, notamment chez les jeunes adultes ? Selon le Dr Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses au CHR d’Orléans, « au-delà de la défiance vis-à-vis de la vaccination, le grand public n’est pas assez sensibilisé. Et bien entendu l’impact du premier confinement s’est fait sentir car de nombreux cabinets médicaux sont restés fermés tout comme les centres de protection maternelle et infantile. »

Un coup d’arrêt à la progression de la couverture

Cette période si particulière a donc débouché sur un effondrement des couvertures vaccinales. « Nous souffrions déjà en France d’une couverture vaccinale trop basse chez les plus de 15 ans », explique le Dr Prazuck. « Afin d’améliorer cette situation, il serait intéressant de développer la délégation de tâches vers les infirmiers et les pharmaciens pour à la fois davantage sensibiliser puis vacciner. »

Se protéger pour protéger les autres : l’exemple de la coqueluche

L’exemple de la coqueluche peut illustrer particulièrement la dangerosité d’une baisse de la couverture vaccinale. L’absence de vaccination coquelucheuse dans le cadre de la stratégie du cocooning peut conduire dans certains cas le nourrisson exposé à une hospitalisation voir parfois, le décès. « Le cocooning, peut se traduire par la phrase suivante, je protège les plus jeunes en me vaccinant. En effet les nourrissons de moins de 6 mois ne sont pas encore protégés contre cette maladie. Il est donc essentiel que les personnes en contact étroit et prolongé avec le nourrisson tels que les proches, comme par exemple les parents, frères, sœurs et grands-parents soient à jour de leur vaccination ».

Pourquoi les rappels vaccinaux sont indispensables ?

« Le rappel, cela sert tout simplement à rebooster la quantité d’anticorps qui vont neutraliser les virus ou les bactéries. La première dose permet de lancer la production d’anticorps qui vont persister pendant un certain temps. Mais au fur et à mesure, ils vont baisser jusqu’à ne plus être suffisamment puissants pour protéger lorsque le virus va se présenter. D’où la nécessité de procéder à un rappel. »

Le nouveau calendrier vaccinal

Les autorités sanitaires recommandent que chaque consultation médicale soit l’occasion systématique de vérifier le statut vaccinal, afin de proposer un rattrapage vaccinal. Notamment auprès des nourrissons, et des populations particulièrement fragiles comme les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées pour lesquelles des recommandations particulières figurent au calendrier vaccinal. Autre nouveauté, les professionnels au contact de personnes fragiles sont vivement incités à se vacciner contre la grippe : les personnels des services de secours et d’incendie, les personnels des services d’aide à domicile et les aides à domicile.