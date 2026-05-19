Régime : que penser des substituts de repas ?

A l’approche de l’été et de cette pression sociale nommée summer body, la tentation peut être grande de tenter quelques rééquilibrages alimentaires voire des approches telles que les substituts de repas.

De quoi s’agit-il ? Sous la forme de de barres, soupes, ou encore de biscuits, les substituts de repas proposent un concept « entrée, plat, dessert » en quelques bouchées ou gorgées ! Comme leur nom l’indique, ils visent ainsi à remplacer un voire deux repas classiques, d’une journée. Sur le plan réglementaire, ils renferment un nombre de calories et une teneur en lipides, protéines et glucides, précisés sur l’étiquette.

Que dit la science ? Plusieurs études cliniques ont approuvé l’utilisation des substituts de ce type dans le cadre de la prise en charge de l’obésité. Et ce, en association à la pratique d’une activité physique adaptée. Dans une publication de 2024, des médecins américains précisent que « leur efficacité, leur sécurité et les améliorations en termes de santé associées, font de l’utilisation de ces substituts de repas, une stratégie précieuse dans plusieurs situations cliniques à haut risque où une perte de poids est indiquée ».

Des inconvénients. Il n’en reste pas moins que ces substituts n’apparaissent pas toujours employés dans le cadre d’une perte de poids recommandée par le corps médical. Mais pour perdre quelques kilos avant l’été, par exemple, ce que ne préconisent pas forcément les spécialistes du sujet… Sur son blog, la diététicienne-nutritionniste Stéphanie Rheinart met notamment en garde sur le fait :

que l’on a affaire-là à « des produits transformés». Ce qui signifie qu’ils n’apportent pas autant de bienfaits que des minéraux et autres fibres issus d’aliments comme des fruits et légumes frais ;

qu’ils peuvent renfermer « de mauvaises graisses, comme de l’huile hydrogénée ou des acides gras trans, d’autres entretiennent le goût pour le sucré (sirop de glucose, glucose-fructose, sorbitol, sucralose)». D’où l’enjeu de lire soigneusement les étiquettes des produits ;

qu’il n’y a pas de mastication en présence de repas liquides alors que celle-ci s’avère indispensable à la sensation de satiété.

Des risques… A ses yeux, « pris trop régulièrement et sur une longue durée, la consommation de substituts de repas peut donc entrainer une vraie frustration physiologique et psychologique avec le risque d’induire chez certaines personnes un trouble du comportement alimentaire ».

Alimentation équilibrée et variée. Comme le rappellent les autorités sanitaires, l’équilibre alimentaire repose sur de vrais repas, variés. « Optez pour une nourriture de saison, peu riche en graisse, sel et sucre. Des repas suffisamment longs, à heures fixes, favorisent aussi une meilleure régulation du corps », insiste par exemple l’Assurance maladie. Et des repas pris assis, en groupe, pour ne pas négliger non plus leurs vertus familiales et sociales.