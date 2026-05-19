Régime : que penser des substituts de repas ?

De quoi s’agit-il ? Sous la forme de de barres, soupes, ou encore de biscuits, les substituts de repas proposent un concept « entrée, plat, dessert » en quelques bouchées ou gorgées ! Comme leur nom l’indique, ils visent ainsi à remplacer un voire deux repas classiques, d’une journée. Sur le plan réglementaire, ils renferment un nombre de calories et une teneur en lipides, protéines et glucides, précisés sur l’étiquette.
Que dit la science ? Plusieurs études cliniques ont approuvé l’utilisation des substituts de ce type dans le cadre de la prise en charge de l’obésité. Et ce, en association à la pratique d’une activité physique adaptée. Dans une publication de 2024, des médecins américains précisent que « leur efficacité, leur sécurité et les améliorations en termes de santé associées, font de l’utilisation de ces substituts de repas, une stratégie précieuse dans plusieurs situations cliniques à haut risque où une perte de poids est indiquée ».
Des inconvénients. Il n’en reste pas moins que ces substituts n’apparaissent pas toujours employés dans le cadre d’une perte de poids recommandée par le corps médical. Mais pour perdre quelques kilos avant l’été, par exemple, ce que ne préconisent pas forcément les spécialistes du sujet… Sur son blog, la diététicienne-nutritionniste Stéphanie Rheinart met notamment en garde sur le fait :
Des risques… A ses yeux, « pris trop régulièrement et sur une longue durée, la consommation de substituts de repas peut donc entrainer une vraie frustration physiologique et psychologique avec le risque d’induire chez certaines personnes un trouble du comportement alimentaire ».
Alimentation équilibrée et variée. Comme le rappellent les autorités sanitaires, l’équilibre alimentaire repose sur de vrais repas, variés. « Optez pour une nourriture de saison, peu riche en graisse, sel et sucre. Des repas suffisamment longs, à heures fixes, favorisent aussi une meilleure régulation du corps », insiste par exemple l’Assurance maladie. Et des repas pris assis, en groupe, pour ne pas négliger non plus leurs vertus familiales et sociales.
Source : Edwards-Hampton SA, Ard J. The latest evidence and clinical guidelines for use of meal replacements in very-low-calorie diets or low-calorie diets for the treatment of obesity. Diabetes Obes Metab. 2024 Sep;26 Suppl 4:28-38. - Assurance-maladie - https://www.nutrition-tours.fr/
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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