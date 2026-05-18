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Se brosser les dents sous la douche : bonne ou mauvaise idée ?

18 mai 2026

Gagner du temps le matin en combinant la douche et le brossage des dents, beaucoup y ont pensé. Et certains le font. Mais cette habitude qui semble anodine cache en réalité quelques inconvénients.

Alors que la plupart des gens se brossent les dents au-dessus du lavabo, certains préfèrent le faire sous la douche. Cela leur permet de gagner du temps. Mais cela pose aussi certains problèmes. Dans un récent article du quotidien américain New York Post, trois dentistes donnent leur avis sur cette habitude.

Le fluor, le grand perdant

C’est peut-être l’argument le plus méconnu. L’American Dental Association recommande de ne pas rincer abondamment sa bouche après le brossage, pour laisser le fluor du dentifrice agir sur l’émail. Or sous la douche, c’est l’inverse qui se passe : l’eau rince en continu et vient diluer le dentifrice, réduisant considérablement l’efficacité du fluor.

De l’eau trop chaude

Autre problème : la température de l’eau. Sous la douche, l’eau est bien plus chaude. Or, la chaleur ramollit les poils de la brosse à dents, les rendant moins efficaces pour éliminer la plaque dentaire. Et si vous utilisez une brosse électrique, sachez que l’immerger dans l’eau chaude peut endommager son mécanisme.

Des bactéries en bonus

La douche est loin d’être l’environnement le plus propre qui soit. Le pommeau peut héberger des bactéries, et brosser ses dents juste en dessous expose la brosse et la bouche à ces germes indésirables.

Et pour économiser l’eau ?

L’argument classique pour se brosser les dents sous la douche, c’est d’économiser de l’eau en faisant deux choses en même temps. Mais en pratique, l’eau coule sans interruption pendant tout le brossage. Alors que devant le lavabo, il suffit de fermer le robinet pendant qu’on se brosse pour économiser bien davantage.

Si malgré tout vous persistez à brosser vos dents sous la douche, évitez au moins d’y laisser votre brosse. L’humidité permanente est un terrain idéal pour la prolifération bactérienne. Après utilisation, rangez-la dans un endroit sec et aéré.

  • Source : https://nypost.com/2023/06/30/im-a-dentist-dont-brush-your-teeth-in-the-shower/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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