Repas de Noël : le goût sans la crise de goutte

Alcool ou aliments riches, autant d’éléments déclencheurs de crise de goutte. Autant dire que les fêtes de Noël peuvent rapidement virer au casse-tête pour ceux qui en souffrent. Comment profiter des repas malgré tout ? Voici la réponse.

La goutte est un rhumatisme articulaire dû à des dépôts de cristaux microscopiques d’acide urique dans les articulations. Les crises surviennent brusquement avec l’apparition d’une douleur intense (une sensation de brûlure ou de broiement) au niveau d’une articulation, le plus souvent à la base du gros orteil. Cette articulation peut alors devenir rouge, gonflée, chaude…

La période des fêtes peut devenir problématique. Et pour cause : les crises de goutte sont déclenchées par la consommation d’alcool et d’aliments riches en purines (viandes rouges, abats…).

Comment réveillonner sans déclencher la crise ?

Vous l’avez compris, vous devez faire la chasse aux purines, ces acides aminés qui se transforment en acide urique. Vous devrez donc éviter les abats, le gibier, les charcuteries ou encore les viandes grasses. Le choix reste donc vaste avec notamment les classiques que sont la dinde ou le chapon. Côté poissons, laissez filer le saumon, la truite ou les sardines. En revanche, vous pouvez très bien vous tourner vers un plateau de fruits de mer. Les huîtres, les crevettes et autres bulots sont permis….

Attention, on peut facilement l’oublier, mais certains légumes contiennent aussi des purines : asperges, champignons, choux-fleurs, oseille devront passer leur chemin.

Passons aux fromages. Oubliez les pâtes trop fermentées et faites-vous plaisir avec les autres, dans la mesure du raisonnable. Les autres produits laitiers et les œufs ne posent pas de problème, pas davantage que les sucres. Vous pourrez profiter de la bûche, glacée ou pâtissière.

Et les boissons ?

Reste une dernière chose : avec quoi remplir votre verre ? L’alcool – bières, whisky et vin blanc sec en tête favorisent les crises de goutte. Tout comme les sodas et les jus de fruits riches en fructose. Vous pouvez très bien trinquer avec les autres convives. Mais sachez rester raisonnable. Et buvez beaucoup d’eau. N’hésitez pas à terminer le repas par un petit café, puisque celui-ci diminuerait les risques de crise de goutte…