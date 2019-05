Récemment, deux médecins réunionnais non vaccinés ont contracté la rougeole, ouvrant la porte à une possible contamination de leurs patients. Car non, la vaccination anti-rougeole n’est pas obligatoire dans le corps médical, mais juste recommandée.

Le 14 mai dernier, la presse réunionnaise titrait « Rougeole : deux médecins non vaccinés contaminent plusieurs personnes au CHU de Bellepierre ». Une information largement relayée depuis… mais contredite par le CHU lui-même. « Une enquête nous a permis d’identifier les patients ayant été en contact avec ces médecins ainsi que les autres professionnels de santé qui ont pu être exposés », explique-t-il. « A ce jour, les deux médecins sont guéris, et, à notre connaissance aucun cas de rougeole lié à ces soignants, n’a pu être mis en évidence au sein de notre établissement. » Contacté par Destination Santé, Santé publique France a confirmé ces propos.

137 cas nosocomiaux

Quoi qu’il en soit, des questions se posent : ce genre d’événement est-il fréquent ? Qu’en est-il de la couverture vaccinale chez les personnels soignants ?

« Il y a eu 137 cas nosocomiaux* (dont 1 décès) entre 2011 et 2018 », rapporte le Pr Daniel Floret du Comité technique des vaccinations. « Cette vaccination est donc fortement recommandée chez les soignants et mériterait de devenir obligatoire. »

Pour autant est-elle suivie ? « Il n’existe pas d’étude récente », répond le Dr Kaoutar Jidar, du Centre médical de l’Institut Pasteur. « Les données disponibles datent de 2009. » A l’époque, l’étude des profils de personnels soignants avait mis en avant une couverture contre la rougeole (au moins une dose) insuffisante : 67% pour les médecins, 55% pour les aides-soignant(e)s et 42% pour les infirmier(e)s.

Et ce travail avait révélé que les soignants plus jeunes étaient les mieux vaccinés. « Les nouvelles générations sont plus réceptives aux nouvelles recommandations vaccinales », rassure le Dr Jidar.

Pour autant, selon nos 2 interlocuteurs, « même s’il n’y a pas eu d’enquête récente sur la couverture vaccinale, on sait qu’elle reste faible, en particulier chez les infirmièr(e)s et les aides-soignant(e)s. »

A noter : En 2018, devant la recrudescence des cas de rougeole, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) avait manifesté son souhait d’introduire une obligation temporaire pour la vaccination des professionnels de santé.

*associés aux soins