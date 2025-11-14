Bouger pour mieux vivre avec le diabète

Cette année, des centaines de professionnels de santé ont relevé le Let’s Move Challenge, un défi lancé par le laboratoire Sanofi pour promouvoir l’activité physique dans la lutte contre le diabète. Pour cette seconde édition, l’opération a pris de l’ampleur : plus de participants, plus d’équipes engagées, plus d’énergie. Une mobilisation inédite qui rappelle à quel point bouger est indispensable… y compris pour les soignants.

Un défi collectif qui prend de l’ampleur

Le Let’s Move Challenge, lancé par Sanofi, invite les professionnels de santé à se mobiliser collectivement pendant une semaine afin de favoriser l’activité physique : chaque pas, chaque mouvement compte pour marquer des points. En se défiant autour de ce principe, les équipes soignantes de toute la France montrent l’exemple et donnent du poids aux messages de prévention. Cette seconde édition a rencontré un franc succès avec 1 391 participants, issus d’hôpitaux publics et privés, ainsi que de la Fédération Française des Endocrino-Diabétologues (FENAREDIAM). Face à cet engouement, une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue pour 2026.

Le palmarès 2025 reflète cette dynamique : l’Hôpital Saint-Joseph à Marseille remporte la première place, suivi par les centres hospitaliers de Libourne et Agen. Mentionnons aussi le CHU de Grenoble, qui a mobilisé le plus grand nombre de participants actifs. Au-delà de la compétition, ce challenge a représenté pour ces équipes un véritable levier de cohésion, qui a renforcé les liens et l’énergie collective au sein des services.

Des soignants engagés et inspirants

Le Dr Bénédicte Frémy, du centre hospitalier d’Agen-Nérac, revient sur cette expérience : « c’était la première fois que nous participions à ce type de challenge et toute l’équipe s’est impliquée : étudiants, secrétaires, infirmières, animatrices en activité physique adaptée… C’était fédérateur et très enthousiasmant pour l’ensemble du service ». Selon elle, expérimenter soi-même l’activité physique permet de mieux sensibiliser les patients : « quand l’équipe pratique, elle devient plus crédible. Nous pouvons leur proposer des solutions concrètes et adaptées à leur quotidien. L’activité physique n’est pas juste un loisir, c’est un véritable outil thérapeutique ».

À Libourne, le Dr Frédérique Frété souligne l’effet positif sur la cohésion d’équipe : « dans un contexte hospitalier souvent peu favorable, ce challenge a offert une parenthèse collective et inspirante. Il a renforcé nos liens et notre intime conviction que, avec de la volonté et une équipe soudée, on peut réaliser de belles choses malgré les contraintes institutionnelles ». Pour la spécialiste, l’activité physique pratiquée par le personnel est aussi un message fort pour les patients, qui voient concrètement les bénéfices sur la santé et le bien-être.

Le Dr Virginie Castera, chef du service de diabétologie-endocrinologie de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille, insiste sur le côté ludique et motivant de l’initiative : « nous avons passé une semaine très conviviale, avec un suivi quotidien des points via un groupe WhatsApp. Cela a donné de la cohésion à l’équipe et a renforcé nos liens ».

L’activité physique : un véritable traitement

Au-delà de l’aspect convivial, les bienfaits de l’activité physique sont scientifiquement prouvés pour les patients diabétiques et pour la santé en général. Comme le souligne le Dr Frémy, « l’activité physique améliore l’humeur, aide à sortir d’un état dépressif, contribue à stabiliser la glycémie et la tension artérielle. Pour nos patients, c’est valorisant : ils constatent concrètement un bénéfice sur leur santé, ce qui les motive à continuer leurs traitements, à mieux surveiller leur alimentation et à rester engagés dans leur suivi médical. L’activité physique favorise aussi le lien social, car elle permet de sortir de chez soi et de rencontrer d’autres personnes. Sans oublier son impact positif sur la qualité de vie au travail ».

En résumé, le Let’s Move Challenge 2025 a rappelé avec force que bouger est un pilier essentiel, tant pour les patients que pour les soignants, et que la mobilisation collective autour de l’activité physique peut transformer le quotidien et la santé de tous. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition encore plus active !