Diabète et santé mentale : 3 patients sur 4 souffrent d’anxiété ou de dépression

Une récente enquête de la Fédération Internationale du Diabète révèle une réalité souvent négligée : 77 % des personnes vivant avec un diabète ont déjà souffert d'anxiété, de dépression ou d'autres troubles de santé mentale en lien avec leur maladie.

Le diabète n’est pas qu’une question de taux de sucre dans le sang. La maladie peut en effet profondément affecter l’équilibre psychique des patients, tout comme les troubles mentaux peuvent compliquer la gestion du diabète. Un cercle vicieux parfois difficile à rompre. C’est ce que révèle une enquête de la Fédération Internationale du Diabète, relayée par la Fédération française à l’occasion de la Journée mondiale dédiée à la maladie, le 14 novembre.

Un impact psychologique majeur

L’enquête pointe du doigt les principaux facteurs qui pèsent sur le bien-être mental :

la peur des complications (pour 83 % des patients) ;

la charge mentale de la gestion quotidienne (76 % des patients, surtout les femmes) ;

la stigmatisation et la discrimination (58 %) ;

la peur des aiguilles (55 %).

Quels sont troubles les plus fréquents ?

La vigilance constante qu’exige le diabète peut générer une anxiété chronique : peur des hypoglycémies, inquiétude face aux complications potentielles, stress lié à la gestion du traitement… Cette inquiétude permanente peut devenir envahissante et affecter la qualité de vie et évoluer vers la dépression.

La maladie peut aussi mener aux troubles des conduites alimentaires (TCA), et ce particulièrement chez les personnes atteintes de diabète de type 1. La relation à l’alimentation peut devenir problématique. Certains développent en effet des comportements dangereux comme le fait de cesser la prise d’insuline pour perdre du poids (“diaboulimie”), ou encore d’alterner des épisodes de restriction et de compulsion alimentaire.

Que faire si vous vous sentez concerné ?

Si vous vivez avec un diabète et reconnaissez certains de ces symptômes, sachez d’abord que vous n’êtes pas seul. Votre souffrance est légitime et des solutions existent :

parlez-en à votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers un psychologue ou un psychiatre si nécessaire ;

rejoignez des groupes de parole comme ceux proposés par la Fédération française des diabétiques à travers les Cafés Diabète ou les groupes Élan Solidaire, présents dans toute la France ;

contactez la ligne Écoute Solidaire au 01 84 79 21 56, disponible tous les jours de 10h à 20h. Des Bénévoles Patients Experts (eux-mêmes diabétiques) vous écouteront en toute confidentialité.