Accueil » Médecine » Diabète » Diabète et santé mentale : 3 patients sur 4 souffrent d’anxiété ou de dépression
Le diabète n’est pas qu’une question de taux de sucre dans le sang. La maladie peut en effet profondément affecter l’équilibre psychique des patients, tout comme les troubles mentaux peuvent compliquer la gestion du diabète. Un cercle vicieux parfois difficile à rompre. C’est ce que révèle une enquête de la Fédération Internationale du Diabète, relayée par la Fédération française à l’occasion de la Journée mondiale dédiée à la maladie, le 14 novembre.
L’enquête pointe du doigt les principaux facteurs qui pèsent sur le bien-être mental :
La vigilance constante qu’exige le diabète peut générer une anxiété chronique : peur des hypoglycémies, inquiétude face aux complications potentielles, stress lié à la gestion du traitement… Cette inquiétude permanente peut devenir envahissante et affecter la qualité de vie et évoluer vers la dépression.
La maladie peut aussi mener aux troubles des conduites alimentaires (TCA), et ce particulièrement chez les personnes atteintes de diabète de type 1. La relation à l’alimentation peut devenir problématique. Certains développent en effet des comportements dangereux comme le fait de cesser la prise d’insuline pour perdre du poids (“diaboulimie”), ou encore d’alterner des épisodes de restriction et de compulsion alimentaire.
Si vous vivez avec un diabète et reconnaissez certains de ces symptômes, sachez d’abord que vous n’êtes pas seul. Votre souffrance est légitime et des solutions existent :
Source : Fédération française des diabétiques
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.