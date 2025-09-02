Santé mentale en France : 1 jeune sur 4 souffre de dépression

L’enquête « Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer – Cartographie des inégalités » publiée ce 2 septembre révèle des réalités préoccupantes : un jeune sur quatre souffre de dépression, et près d’un sur trois (31 %) affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires ou envisagé de se faire du mal.
La fatigue, le repli sur soi et la perte d’intérêt sont devenus monnaie courante dans cette génération confrontée à de multiples pressions.
Le stress scolaire et professionnel apparaît comme un facteur majeur de détresse : 87 % des jeunes se disent stressés par leurs études et 75 % par leur travail. Le harcèlement, qu’il soit numérique ou scolaire, constitue également un puissant facteur de mal-être. Plus d’un quart des jeunes interrogés (26 %) ont été victimes de cyberharcèlement, tandis que 31 % ont subi du harcèlement scolaire, avec des conséquences directes sur leur santé mentale.
L’enquête met en lumière d’importantes disparités selon les territoires et les profils :
Face à cette crise, l’accès aux soins reste limité et inégal. Seulement 38 % des jeunes ont déjà échangé avec un professionnel de santé mentale, et ce chiffre tombe à 19 % chez les 15-17 ans. Plus d’un tiers des jeunes ressentant le besoin de consulter ne franchissent pas le pas.
La situation est encore plus préoccupante dans les DROM, où les indicateurs de souffrance sont pourtant plus élevés : seulement 30 % des jeunes ultramarins ont consulté un professionnel.
Dans cette étude, les auteurs ont intégré une question sur les mesures jugées les plus efficaces pour améliorer leur santé mentale. Les jeunes interrogés formulent des attentes claires pour améliorer leur santé mentale :
Source : Mutualité française, Enquête « Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer – Cartographie des inégalités » menée au printemps 2025 auprès de 5 633 jeunes âgés de 15 à 29 ans représentatifs de la population française, y compris dans les Outre-Mer.
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet