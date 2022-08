Se former aux premier secours… en santé mentale !

Brûlure, coupure, accident… Comme il est possible de se former en France aux gestes de premiers secours pour la santé ‘physique’, une association propose le même type d’intervention pour la prise en charge des troubles psychiques. Explications.

Un Français sur cinq est touché par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. « On connaît donc forcément quelqu’un, autour de soi, qui a été, est ou sera concerné par ce type de problème à un moment ou un autre », soulignent les responsables de l’association Premiers secours en Santé mentale (PSSM) France. Une structure récente, fondée en 2018, sous l’impulsion d’un organisme de formation – l’Infipp, de la fédération Santé mentale France et d’une association : l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam).

Reconnaître, orienter

PSSM France propose donc « un cours de formation conçu pour donner aux membres du public les compétences nécessaires pour aider les personnes en train de développer un problème de santé mentale ou qui font l’expérience d’une crise » aiguë. A l’image d’un comportement suicidaire.

A ce jour, environ 30 000 Français sont ainsi formés aux premiers secours en santé mentale. Les sessions visent principalement à aider les apprenants à « reconnaître les signes et symptômes des problèmes de santé mentale », puis à « orienter vers l’aide professionnelle appropriée ». Dans le détail, l’association fait ainsi état « d’un plan d’actions qui comprend l’évaluation du risque et l’écoute respectueuse de la personne en crise ».

Dé-stigmatiser la santé mentale…

A la différence des premiers secours associés à la santé physique et caractérisés par une approche ponctuelle, « un secouriste en santé mentale devra souvent intervenir à plusieurs reprises pour écouter, rassurer et accompagner la personne concernée », précise PSSM France. Et d’insister : « la démarche de formation constitue aussi un outil de lutte contre la stigmatisation, frein puissant à l’accès aux soins, au rétablissement, à l’inclusion sociale et professionnelle ».

L’association précise que « tout le monde peut bénéficier des premiers secours en santé mentale ». Elle cite notamment « les familles touchées par des problèmes de ce type, les enseignants, les prestataires de services de santé, les travailleurs d’urgence, ceux qui font face à un public, les bénévoles, les professionnels des ressources humaines, les employeurs, etc. ». Pour tout savoir sur ces formations, leur organisation, leur coût, leur contenu etc., rendez-vous sur le site internet : https://pssmfrance.fr/