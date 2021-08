Sédentarité : un rapport pour passer à l’action

Bouger, bouger et encore bouger ! Dans un rapport publié au cœur de l’été, deux parlementaires appellent « à développer l'activité physique à tous les stades de la prévention en santé ». Histoire de prendre conscience une bonne fois pour toutes, de la réalité d’une véritable « bombe à retardement sanitaire » : la sédentarité !

Comme l’expriment Marie Tamarelle-Verhaeghe et Régis Juanico, respectivement députés LREM de l’Eure et Génération.S de la Loire, « Bouger, ce n’est pas simplement une bonne chose, c’est vital ». D’autant plus dans le contexte actuel.

Un contexte marqué par une crise sanitaire et des confinements qui « accentuent le rôle déterminant de la pratique d’activité physique et sportive sur la santé, comme thérapeutique particulièrement efficace pour prévenir les maladies chroniques, les surmonter, retarder la dépendance des personnes âgées et augmenter l’espérance de vie en bonne santé ». La preuve par les chiffres :

54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids ou obèses ;

depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique ;

66 % des 11-17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant avec plus de 2h d’écran et moins de 60 min d’activité physique par jour ;

49 % présentent un risque sanitaire très élevé avec plus de 4h30 d’écran et/ou moins de 20 min d’activité physique par jour.

Grande cause nationale

A leurs yeux, l’heure est venue de « définir l’activité physique et sportive ‘grande cause nationale’ dès 2022 et en faire une priorité de santé publique ». Ils préconisent notamment d’installer septembre comme « le mois de l’activité physique et sportive en fédérant les initiatives éparses dans ce domaine ». Pour accéder à ce rapport dans lequel il est également question du sport à l’école et encore du sport sur ordonnance, cliquez sur : https://bit.ly/2W9sjmM.