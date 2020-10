Sens du rythme : le cerveau donne le tempo

Dès que la musique retentit, vous ne rêvez que d’une chose : vous transformer en plante verte. Non, vous n’irez pas danser car vous n’avez « aucun sens du rythme ». Et si vous étiez atteint de surdité rythmique ?

Danser ou même frapper dans vos mains en rythme est votre pire cauchemar ? Vous êtes systématiquement à contretemps et vous vous sentez ridicule ? Peut-être que, sans le savoir, vous faites partie des « 2 à 3% de la population » qui souffrent de surdité rythmique. Un concept étudié depuis plusieurs années par la professeure canadienne Caroline Palmer, de l’Université McGill.

Avec son équipe, elle a publié deux études sur le sujet. En 2014, les chercheurs se sont intéressés à la manière dont nous synchronisons nos mouvements avec les sons que nous entendons. Conclusion : certaines personnes présentent un déficit de synchronisation de leur rythme biologique interne avec des signaux externes, tels que la musique. Elles sont par exemple incapables de s’adapter aux changements de tempo d’un métronome. Ces personnes sont atteintes de surdité rythmique.

Inné ou acquis ?

Mais d’où vient-elle ? Et comment s’explique-t-elle ? C’est l’objet d’une deuxième étude dirigée par la même Pre Palmer et publiée en septembre 2020, portant sur les mécanismes qui lient la perception auditive et les processus moteurs. Elle a consisté à mesurer l’activité cérébrale de musiciens chevronnés alors qu’ils battaient la mesure de différents rythmes musicaux. Les chercheurs ont ainsi pu repérer les marqueurs responsables de la perception des rythmes, qui leur permettaient de suivre la cadence.

Résultat : la plupart des musiciens avaient un bon sens du rythme. Mais alors que certains présentaient une capacité de synchronisation exceptionnelle, elle était moins évidente pour d’autres. Selon la Pre Palmer, cela veut dire qu’il est possible de développer son sens du rythme, et « il est certain que la pratique aide à affûter sa sensibilité et à améliorer la synchronisation des rythmes cérébraux avec les rythmes musicaux ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire.