Sexualité :la première fois, comment ça se passe ?

A quel âge les adolescents commencent-ils à avoir des relations sexuelles ? Dans quel contexte cela se déroule-t-il ?

Alors que dans les années 1940, la moitié des femmes avaient leur première expérience sexuelle à 22 ans, et les hommes à 18, il n’y a depuis 10 ans presque pas d’écart entre les deux sexes. Ainsi, « l’âge au premier rapport sexuel s’est stabilisé au cours de cette dernière décennie et s’élève aujourd’hui à 17,6 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons », indique Santé publique France dans son dernier baromètre santé sur la question en 2016.

Le changement vient du fait qu’autrefois l’entrée dans la sexualité était liée au mariage pour les femmes. « Désormais, le premier partenaire sexuel n’est ou ne devient que très rarement le premier conjoint », précise l’Institut national d’études démographiques (Ined).

Quel contexte ?

Aujourd’hui donc, les filles comme les garçons ont leur première expérience hétérosexuelle au même âge. Il subsiste néanmoins des différences entre les deux genres. Ainsi, « les jeunes filles s’initient plus souvent avec un partenaire plus âgé d’au moins deux ans et qui a déjà eu des rapports sexuels », peut-on lire sur le baromètre santé 2016. Et si elles existent, les initiations dites tardives, à partir de 19 ans, concernent davantage les femmes.

Des attentes genrées ? Une autre différence réside dans les attentes. « Alors que 53,6 % des femmes évoquent que l’amour ou la tendresse sont à l’origine de leur souhait de ce premier rapport, seuls 25,9 % des hommes placent ces enjeux comme les plus déterminants », indique le baromètre. « Les garçons évoquent avant tout le désir sexuel ».

Rapport protégé… la plupart du temps. En ce qui concerne la protection vis-à-vis des IST, « un préservatif a été utilisé dans plus de 85 % des cas, sans différence entre les femmes et les hommes ». Quant à la contraception, « la majorité des élèves de collège et de lycée peuvent être considérés comme protégés contre les grossesses au dernier rapport sexuel (87,6% déclarant un usage de préservatif et/ou de pilule) », précise l’enquête EnClass mené en 2018.