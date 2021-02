Comment savoir si vous lui plaisez ?

Vous ne cessez de penser à lui, votre cœur s’emballe dès qu’il passe à vos côtés, vous scrutez le moindre signe de sa part… Cette fois c’est sûr, vous êtes amoureuse. Mais est-ce réciproque ? Comment savoir s’il éprouve la même attraction pour vous ? Décryptage des signes les plus évocateurs.

La puissance du langage corporel. Pour connaître a minima les intentions d’un potentiel futur amour, devenez experte en décryptage du langage corporel. Il n’existe bien sûr pas de schéma type de l’approche de séduction mais bien souvent, la gestuelle révèle les émotions. Plusieurs signes distinctifs peuvent en effet laisser transparaître une alchimie… plus ou moins palpable. Froncement de sourcil, sourires, visage détendu, croisement de jambes… En matière de séduction et d’attirance, notre corps parle de lui-même. Et tout se joue de manière inconsciente.

L’homme convoité cligne des yeux quand vous lui parlez ? Cela signifie qu’il est attentif à ce que vous lui dites. Il sourit dès que vos regards se croisent, il s’arrange pour exposer discrètement son corps face à vous, vous frôle d’un peu trop près. Ces signes sont extrêmement puissants… et révélateurs, sachez les repérer. Autre mimique, il touche régulièrement son visage face à vous, passe (trop de fois ?) sa main dans ses cheveux et sa nuque ? Là encore, il envoie des signaux. D’autant plus s’il se met à jouer avec ses lèvres, en les effleurant par exemple. Une façon de dérober ses charmes en toute discrétion qui sous-tend un message clair : la disponibilité physique, une manière d’être avenante… autant le dire, un parfum d’ouverture vers l’autre embaume l’atmosphère.

Le comportement, arme fatale. Pour savoir si un homme est intéressé, c’est aussi son comportement d’approche qui servira de baromètre. S’il revient souvent dans votre environnement, s’il parle beaucoup, vous lui plaisez. Il use et « abuse » de l’humour. Il cherche à vous faire rire. Il n’y a aucun doute, il tente de vous séduire, même si certains par timidité n’épousent pas cette approche. Tout comme sa maladresse non consciente trahit ses émotions. Il tentera également de pénétrer votre intimité tout en douceur, d’instaurer un premier contact physique en prétextant par exemple une légère perte de l’équilibre pour entrer en contact avec votre corps. Les comportements d’écoute prolongée sont également le signe, chez certains hommes, d’un intérêt intense, de même que les compliments appuyés et bien amenés. A l’évidence, un homme séduit ne reproduira pas forcément l’ensemble de ces signes.