Soleil : la protection n’est pas une option

Quel que soit son phototype, la protection solaire est indispensable pour limiter les effets néfastes du soleil. Mais certaines peaux sont plus à risque de d'autres : les peaux très claires à claires.

Le phototype détermine la sensibilité de la peau au rayonnement ultraviolet (UV). Selon l’Institut national du Cancer (INCa), il en existe six, correspondant à autant de types de peaux et de couleurs de cheveux. Connaître la catégorie à laquelle on appartient, ce n’est pas anecdotique. En effet, plus la peau, les cheveux et les yeux sont clairs, plus le risque de mélanome est élevé.

Notre phototype est lié à la production de mélanine par les mélanocytes. La couleur de la peau en effet, varie en fonction de la présence plus ou moins importante de mélanine. Mais il existe deux principaux types de mélanine, noire et rouge. Et seule la première (plus présente chez les personnes à phototype élevé) est protectrice contre les UV. Car elle renvoie la lumière. Les peaux foncées sont donc mieux protégées du soleil que les peaux claires, à phototype faible et prédominance de mélanine rouge.

A quelle catégorie appartenez-vous ?

Selon l’INCa,

« Le phototype I correspond à une peau très blanche, des cheveux blonds ou roux et des yeux bleus/verts avec souvent des taches de rousseur. Les coups de soleil sont systématiques, la peau ne bronze jamais et rougit toujours ;

Le phototype II correspond à une peau claire, des cheveux blonds roux à châtains et des yeux clairs à bruns avec parfois des taches de rousseurs. Les coups de soleil sont fréquents, la peau bronze à peine ou très lentement ;

Le phototype III correspond à une peau intermédiaire, des cheveux châtains à bruns et des yeux bruns. Les coups de soleil sont occasionnels et la peau bronze graduellement ;

Le phototype IV correspond à une peau mate et des cheveux ainsi que des yeux bruns/noirs. Les coups de soleil sont occasionnels, notamment en cas d’exposition intense. La peau bronze bien ;

Le phototype V correspond à une peau brun foncé, des cheveux et des yeux noirs. Les coups de soleil sont rares, la peau bronze beaucoup ;

Le phototype VI correspond à une peau noire, des cheveux et des yeux noirs. Les coups de soleil sont très exceptionnels. »

Protection maximale

Si vous avez un phototype clair, il est très important de vous protéger du soleil avec des vêtements (tee-shirt, chapeau), en plus de la crème solaire. Et un fois pour toutes, gardez à l’esprit que l’écran « total » n’existe pas.