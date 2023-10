Stress, dépression, insomnies… les punaises de lit, un vrai cauchemar

Cinémas, trains, hôpitaux... Les punaises de lit ne coloniseraient pas simplement les logements. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de personnes piquées dans des lieux publics se multiplient. Une situation qui n’impacte pas simplement la peau, mais aussi le moral.

Être piqué par des punaises de lit au cinéma ou dans le train… Ce sont les mésaventures que racontent de nombreux internautes depuis plusieurs semaines.

Des piqûres rouges regroupées en grappes qui démangent. Voici la principale réaction aux punaises de lit. Mais certaines, moins visibles, sont tout aussi réelles. A savoir l’impact psychologique de ces acariens.

Et pour cause, se débarrasser de ces bestioles est très complexe. Alors logiquement, outre l’idée répugnante de partager sa maison ou ses lieux de loisirs avec ces nuisibles, le temps passé à tenter d’en venir à bout peut rendre fou. Et ce n’est pas une métaphore.

Un risque de stress post-traumatique

Une étude confirmait dès 2012, l’impact réel sur la santé mentale des victimes. Des chercheurs américains de la Mississipi State University avaient ainsi observé des symptômes émotionnels négatifs modérés à sévères liés à des piqûres de punaises de lit. Certaines de ces manifestations psychologiques allaient même jusqu’à correspondre aux critères d’un syndrome de stress post-traumatique, selon les auteurs.

Un autre travail plus récent avait montré que les personnes vivant dans des maisons infestées pouvaient souffrir de stress, de paranoïa, d’un sommeil de mauvaise qualité, d’insomnie et de dépression. Les chercheurs de l’Université Purdue (Indiana,États-Unis) expliquaient alors que « lorsque vous avez des punaises de lit, tout change. Vous consacrez toute votre attention à vous en débarrasser. » Ainsi, en cas d’infestation de nuisibles dans leur logement, les personnes se révèlent 5 fois plus exposées à des troubles anxieux et dépressifs comparés à ceux qui en sont épargnés.

Le simple fait d’imaginer être au contact des punaises peut gâcher la vie. « Même les personnes qui pensaient à tort que leur maison était infestée présentaient une augmentation de la dépression et s’éloignaient des autres », continuent les auteurs. « En imaginant que quelque chose boit leur sang pendant qu’ils dorment, les gens se sentent vulnérables. »

Comment s’en débarrasser ?

Evidemment, difficile d’agir lorsque le lieu infesté est un cinéma ou un train. Mais chez vous, commencez par passer minutieusement l’aspirateur sur tous les matelas et dans tous les recoins possibles des lits et autour. N’oubliez pas non plus les rideaux, les plinthes, l’arrière des tableaux… Une fois l’opération terminée, jetez immédiatement le sac de l’aspirateur.

Idéalement, ajoutez-y le nettoyage vapeur à 120°C. « La punaise ne résiste pas à la chaleur », souligne 60 millions de consommateurs. « Le nettoyage du matelas, des moquettes, des rideaux, des canapés, des meubles avec un nettoyeur vapeur peut aider à l’éradiquer. »

Pour le linge, passez tout ce que vous pouvez à la machine à plus de 60°C. « Procédez avec méthode : transportez tout le linge de lit et tous les vêtements rangés à proximité du lit dans de grands sacs poubelles bien fermés », décrit l’association de consommateurs. « Videz ces sacs directement dans le lave-linge, puis jetez les sacs. Même technique avec les couettes et oreillers, que vous porterez peut-être à la laverie. »

Enfin, la congélation à -20°C pendant 72 heures peut aussi aider. Ces insectes succombent en effet au grand froid.