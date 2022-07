Surfez, c’est bon pour la santé !

Et si vous profitiez de l’été pour vous initier au surf ? Sans être inaccessible, l’apprentissage de cette discipline nécessite toutefois les conseils d’un coach ou d’un éducateur spécialisé. Histoire d’acquérir rapidement les bonnes postures au fil des vagues et de bénéficier de ses nombreux bienfaits pour la santé.

Sur le plan physique, le surf s’apparente à une discipline complète : entre la rame (avec les bras), façon crawl pour saisir la bonne vague, la poussée au moment du take off comme disent les spécialistes, pour ce moment de transition entre l’état allongé sur la planche puis debout, et encore la recherche permanente d’équilibre, une fois sur la planche…

Résultat : entre les épaules, les bras, le torse, le dos, les abdominaux et encore les cuisses : la discipline permet un renforcement musculaire hors-pair, avec notamment un effort particulier à produire au moment du fameux take off. La rame s’avère également excellente pour développer ses capacités d’endurance.

S’aérer !

Comme l’explique la Fédération française de surf sur son site, les bienfaits sont aussi psychologiques. Et ils se font sentir très rapidement, ne serait-ce que par l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Et qui généralement, tranche radicalement avec votre quotidien…

Pas de doute, cette pratique apportera un bien-être immédiat. Autant de bons points pour la confiance et l’estime de soi, la lutte contre le stress, sans oublier les liens sociaux créés avec vos partenaires surfeurs !

A noter : N’attendez plus ! Pour trouver un club ou une école dès cet été, rendez-vous à l’adresse www.surfingfrance.com, rubrique ‘Où pratiquer’. Et auparavant, au moindre doute, demandez l’avis de votre médecin traitant.