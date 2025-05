Tentatives de suicide et automutilations : les jeunes femmes encore les premières exposées

Selon les chiffres de Santé publique France, les jeunes filles de 15 à 17 ans présentaient en 2023 le taux le plus élevés d’hospitalisations pour geste auto-infligé.

En 2023, 74 039 passages aux urgences pour geste suicidaire ont été enregistrés en France, selon le bilan de Santé publique France sur la surveillance annuelle des conduites suicidaires (hors régions Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur*).

Plus de deux tiers d’entre eux (66,2 %) concernaient des femmes, souvent jeunes. Les 25-44 ans et les 18-24 ans étaient les tranches d’âge les plus représentées chez les femmes, respectivement 23,7 % et 22,4 %. Les adolescentes âgées de 11 à 17 ans représentaient 21 % des passages aux urgences pour geste suicidaire, un chiffre bien plus élevé que chez les garçons du même âge (7 %). Chez les hommes, les tranches d’âge les plus à risque étaient les 25-44 ans (36, 8 %) et les 45-64 ans (26,9 %).

Le nombre d’hospitalisations pour geste auto-infligé (tentatives de suicide et automutilations) étaient en augmentation de 2,9 % avec 91 162 hospitalisations, avec une forte augmentation chez les femmes. « Comparé au niveau prépandémique de 2019, le taux standardisé d’hospitalisation chez les femmes était en nette hausse, passant de 153 à 168 hospitalisations pour 100 000 femmes (soit + 10,0 %), alors qu’il était en diminution pour les hommes (de 105 à 97 hospitalisations pour 100 000 hommes, soit – 8,0 %) », précise Santé publique France.

Une forte hausse des hospitalisations des jeunes filles pour geste auto-infligé après le Covid

Dans toutes les régions de France, les HGAI concernent des femmes dans 65 % des cas. Et notamment les jeunes filles et jeunes femmes de 11 à 24 ans. « Les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans présentaient le taux le plus élevé toutes classes d’âge et sexes confondus avec 737,1 HGAI pour 100 000 jeunes filles ; les 11-14 ans présentaient un taux de 423 pour 100 000. » Ces taux à la hausse chez les jeunes filles sont observés depuis plusieurs années. Après une baisse en 2020, ils ont fortement augmenté depuis la crise sanitaire. L’augmentation se poursuivait en 2023 pour les jeunes femmes de 18 à 24 ans mais semblait toutefois contenue chez les 15-17 ans et les 11-14 ans.

Chez les hommes, aucune hausse notable des hospitalisations n’est constatée depuis 2019 et la répartition par tranche d’âge est bien différente. « Les 18-24 ans et les 25-44 ans présentaient les taux d’hospitalisation les plus élevés avec respectivement 149,5 et 147,3 hospitalisations pour 100 000 hommes », précise Santé publique France.

En 2023, près de 3 décès par suicide sur 4 concernaient des hommes, avec le taux le plus élevé chez les hommes de 65 ans et plus.

*Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ont été exclues du décompte à la suite d’un dysfonctionnement du logiciel utilisé aux urgences de ces régions, entraînant une sous-estimation du nombre de prises en charge pour geste suicidaire dans ces régions et, par conséquent, au niveau national.

Si vous êtes en détresse et/ou avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide, le 3114.