Tout avoir sur les antimycosiques

Les antimycosiques sont indiqués dans la prise en charge des mycoses. Il existe différentes formules, locales ou orales, prescrites en fonction de la zone atteinte (cuir chevelu, ongles, la peau…). Précisions.

Les antimycosiques (antifongiques) constituent le traitement de référence contre les mycoses, infections causées par des champignons microscopiques et des levures.

Dans le cas d’une mycose cutanée, une fois le diagnostic posé par votre médecin traitant ou votre dermatologue, un produit antifongique vous sera prescrit. « En effet, une mycose de la peau ne guérit pas spontanément et en l’absence de traitement, elle peut s’étendre ou être le siège d’une surinfection bactérienne (impétigo) », rappelle le site Ameli.fr.

Pour ces lésions cutanées, les traitements antifongiques « sont prescrits sous forme de pommade, crème, lotion, poudre en fonction du type de lésions et de leur localisation ». Les applications doivent rester quotidiennes pendant plusieurs semaines. Point important : ne pas arrêter le traitement en cours. « Il est impératif de le respecter rigoureusement jusqu’ au bout, même si les lésions semblent avoir disparues, sous peine de rechute. »

En complément, « le traitement médical doit être accompagné de mesures favorisant la guérison et évitant la transmission de la mycose ». Cliquez ici pour prendre connaissance des réflexes à adopter au quotidien pour limiter ce risque.

En cas de pityriasis versicolor, mycose cutanée particulière de la peau entraînant une dépigmentation et une desquamation, le traitement local se fait au niveau de « la peau et du cuir chevelu, sous forme de gel douche et shampooing. Un temps de contact de ce type gel ou shampoing traitant d’au moins 5 minutes, avant de bien rincer, est nécessaire pour que le produit soit efficace ».

Contre les mycoses des ongles, aussi appelée onychomycoses, « le traitement local antifongique est appliqué sous forme de vernis. Pour une meilleure efficacité, on peut y ajouter des crèmes locales provoquant une destruction chimique de l’ongle grâce à une association azolé et urée ». Et pour éviter qu’un ongle atteint en contamine un autre ? « Un traitement local antifongique des espaces interdigitaux peut être nécessaire pour éviter la réinfection par les champignons microscopiques présents entre les doigts ou orteils. » Quand la mycose est trop profonde ou que plusieurs ongles sont touchés, un antifongique oral est prescrit en plus de l’application locale, « en général pendant 3 mois pour le traitement des mycoses des ongles des mains et 6 mois pour celles des pieds ».

Contre les mycoses du cuir chevelu, les antifongiques locaux sont prescrits en complément de leur forme orale pendant 6 à 8 semaines.

A noter : les antifongiques par voie orale sont interdits aux femmes enceintes. Si vous attendez un enfant et que vous avez une mycose, demandez conseil à votre médecin.