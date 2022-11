Ultra-trail : vous avez dit « débrancher le cerveau » ?

Hygiène de vie et entraînement physique. La pratique de l’ultra-trail, ces courses à pied de très longue distance - 100, 150 km voire au-delà - est le fruit d’une approche très minutieuse. La préparation mentale tient aussi une place importante. A tel point que pour contrer la douleur, certains parviennent à « faire le vide » ou « débrancher leur cerveau ». Comment y parviennent-ils ?

En fait, « débrancher son cerveau » est une expression toute faite qui veut dire qu’on a l’impression de ne pas écouter certains signaux émis par le corps. Elle est notamment utilisée par les ultra-trailers, au point de faire partie de ce que les spécialistes appellent des « routines de la performance ».

Il s’agit de toutes ces pratiques et autres pensées, mises en place et réalisées par le sportif juste avant puis pendant la course : à l’échauffement, au départ, au cours des ravitaillements, etc. Ces routines visent à s’enfermer en quelque sorte dans sa bulle et à se rassurer.

Ne pas accorder trop de place à la douleur

La difficulté peut survenir lorsque, avec les kilomètres avalés, la douleur survient et brise les automatismes de course. Certes, l’ultra-trailer a l’habitude de la ressentir et bien souvent, il s’appuie justement sur quelques routines pour la contrer :

Penser à ses objectifs ;

Détourner l’attention par l’imagerie. En se visualisant dans un lieu ressourçant, face à la mer par exemple, en toute quiétude

Aborder la douleur de façon positive pour la gérer plutôt que la renforcer. Une démarche très personnelle qui peut passer par des auto-encouragements… L’objectif étant de ne pas donner trop de place à la douleur.

Souvent décrite par des coureuses et coureurs, l’expression « débrancher le cerveau » correspond en quelque sorte à cette étape ultime où il ou elle a l’impression de cesser toute écoute de soi pour continuer à avancer. Et ne pas se laisser envahir par les émotions et pensées négatives susceptibles de pousser à l’abandon…