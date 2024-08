Un produit naturel très efficace contre les punaises de lit

Dans un contexte où les punaises de lit sont devenues un problème de santé publique dans les pays industrialisés, une étude récente apporte un nouvel espoir dans la lutte contre ces nuisibles. La Terre de Sommières, une poudre naturelle, s'est révélée être aussi efficace – et bien moins toxique - que certains produits utilisés par les professionnels.

Une efficacité entre 75 et 100 % ! Une équipe de recherche du CHU de Nice (Alpes-Maritimes), en collaboration avec l’IHU Méditerranée Infection de Marseille (Bouches-du-Rhône), vient de publier une étude que l’on pourrait qualifier de révolutionnaire dans la lutte contre les punaises de lit.

Le Dr Pascal Delaunay et ses collègues de l’équipe de Parasitologie-Mycologie ont mené des travaux sur l’efficacité de différents produits contre ces nuisibles qui se nourrissent exclusivement de sang avec une très nette préférence pour le sang humain.

Ainsi ont-ils comparé les effets de la Terre de Sommières, de l’argile verte, du talc et du bicarbonate de sodium à des produits professionnels comme la Terre de diatomées.

Efficace en 24 heures

Et c’est la Terre de Sommières qui s’est révélée la plus efficace. Cette poudre naturelle, connue pour ses propriétés absorbantes et facilement disponible dans le commerce, s’est révélée redoutable. Elle provoque la mort des insectes en seulement 1 à 2 jours. Ce court délai permet aux punaises de lit de transporter cette Terre de Sommières vers leurs congénères qui mourront également en quelques jours.

Autre avantage, et non des moindres, l’innocuité de ce produit. Alors que la Terre de Diatomée est absorbante et abrasive pour les insectes, elle est aussi abrasive pour nos poumons et ceux de nos animaux de compagnie. Alors que la Terre de Sommières ne l’est pas.

Cité par Le Parisien, Pascal Delaunay recommande « de répandre la terre de Sommières sur les sommiers en cas d’infestation de punaises de lit. Les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises en 24 heures ». Il suffit ensuite de frotter et d’aspirer.