Accueil » Santé Publique » Une journée pour prendre soin de son souffle
Gratuit, ouvert à tous, « À Pleins Poumons » transforme le stade en véritable terrain d’exploration de votre santé respiratoire. De 10h à 17h, le 19 novembre prochain, venez vivre une journée pleine d’énergie, de découvertes et d’interactions, pensée pour mieux comprendre ce qui nous fait avancer : notre respiration.
Tout au long de la journée, des invités d’exception viendront partager leurs parcours, leurs connaissances et leurs messages d’engagement. Médecins, sportifs, chercheurs, créateurs, témoins… des voix fortes se succéderont pour éclairer le public sur les enjeux de la santé respiratoire, de l’activité physique et de l’environnement.
Au programme : conférences inspirantes, animations dynamiques et ateliers ludiques pour mettre votre souffle au centre de votre santé. L’occasion idéale de découvrir des gestes simples pour mieux respirer, protéger ses poumons, pratiquer une activité physique adaptée ou comprendre l’impact de l’environnement sur son quotidien.
Sur place, vous pourrez :
Que vous soyez sportif, concerné par une maladie respiratoire, parent, curieux ou simplement en quête d’un moment utile et convivial, cette journée est pensée pour vous. Venez en famille, entre amis ou en solo : l’essentiel est de venir… et de souffler. Mercredi 19 novembre, de 10h à 17h, Parc des Princes : respirons ensemble, à pleins poumons.
Pour en savoir plus et vous inscrire aux différents événements du 19 novembre (conférences, animations et ateliers interactifs…), cliquez ici.
Source : Sanofi, Regeneron, Dräger, Fondation du Souffle, Association Santé respiratoire France, FFAAIR Fédération Insuffisants Respiratoires anosmie.org , Association des Asthmatiques Sévères, Association Asthme et Allergies
Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche
