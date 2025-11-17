Une journée pour prendre soin de son souffle

Respirer mieux, bouger plus, comprendre son souffle : RTL vous invite à un événement hors norme le mercredi 19 novembre au Parc des Princes.

Gratuit, ouvert à tous, « À Pleins Poumons » transforme le stade en véritable terrain d’exploration de votre santé respiratoire. De 10h à 17h, le 19 novembre prochain, venez vivre une journée pleine d’énergie, de découvertes et d’interactions, pensée pour mieux comprendre ce qui nous fait avancer : notre respiration.

Une journée pour s’informer, tester, bouger

Tout au long de la journée, des invités d’exception viendront partager leurs parcours, leurs connaissances et leurs messages d’engagement. Médecins, sportifs, chercheurs, créateurs, témoins… des voix fortes se succéderont pour éclairer le public sur les enjeux de la santé respiratoire, de l’activité physique et de l’environnement.

Au programme : conférences inspirantes, animations dynamiques et ateliers ludiques pour mettre votre souffle au centre de votre santé. L’occasion idéale de découvrir des gestes simples pour mieux respirer, protéger ses poumons, pratiquer une activité physique adaptée ou comprendre l’impact de l’environnement sur son quotidien.

Des intervenants engagés, des expériences concrètes

Sur place, vous pourrez :

Tester votre souffle avec la Fondation du Souffle.

avec la Fondation du Souffle. Découvrir une activité physique adaptée aux côtés de coachs spécialisés.

aux côtés de coachs spécialisés. Vous confronter à l’urgence avec Dräger et les Sapeurs-Pompiers.

avec Dräger et les Sapeurs-Pompiers. Apprendre à mieux contrôler votre respiration grâce à Santé respiratoire France, la Fédération des Insuffisants Respiratoires et l’Association des asthmatiques sévères.

grâce à Santé respiratoire France, la Fédération des Insuffisants Respiratoires et l’Association des asthmatiques sévères. Explorer votre nez avec Anosmie.org.

avec Anosmie.org. Comprendre l’impact de l’environnement avec Asthme & Allergies et Aérophile.

avec Asthme & Allergies et Aérophile. Exprimer votre souffle en couleurs grâce à La Fresque du Souffle…

Un rendez-vous à ne pas manquer

Que vous soyez sportif, concerné par une maladie respiratoire, parent, curieux ou simplement en quête d’un moment utile et convivial, cette journée est pensée pour vous. Venez en famille, entre amis ou en solo : l’essentiel est de venir… et de souffler. Mercredi 19 novembre, de 10h à 17h, Parc des Princes : respirons ensemble, à pleins poumons.

Pour en savoir plus et vous inscrire aux différents événements du 19 novembre (conférences, animations et ateliers interactifs…), cliquez ici.