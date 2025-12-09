Listeria : les intoxications alimentaires en hausse en Europe

La listériose est une infection rare, d’origine alimentaire, causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Les formes cliniques principales de la listériose comprennent la septicémie et l’infection du système nerveux central.
En France, les aliments les plus fréquemment contaminés sont les produits laitiers (notamment fromages à pâte molle et au lait cru), les charcuteries (langue, pâté, rillettes), les poissons fumés, certains végétaux, et la viande crue ou peu cuite.
Chaque année, des milliers d’Européens tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Si les normes de sécurité alimentaire en Europe demeurent élevées, les maladies d’origine alimentaire continuent d’affecter des personnes de tous âges, en particulier les plus vulnérables aux infections graves.
Un rapport conjoint de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), publié ce mardi 9 décembre, révèle un constat alarmant : en 2024, Listeria a provoqué la plus forte proportion d’hospitalisations et de décès parmi toutes les infections d’origine alimentaire signalées dans l’Union européenne. Cette même année, plus de 3 000 cas invasifs ont été répertoriés dans l’UE. L’état de santé d’environ sept personnes infectées sur dix a nécessité une hospitalisation, et une personne sur douze est décédée des suites de l’infection.
La tendance à la hausse des infections observée ces dernières années peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
Bien que Listeria présente le plus grand risque de maladie grave, Campylobacter et Salmonella restent les causes les plus courantes de maladies d’origine alimentaire en Europe, la viande de volaille et les œufs étant des sources importantes d’infection.
La plupart des maladies d’origine alimentaire sont évitables. Le respect de bonnes pratiques d’hygiène en cuisine peut considérablement réduire le risque d’infection :
Source : https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-union-one-health-2024-zoonoses-report, Institut Pasteur
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet