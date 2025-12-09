Listeria : les intoxications alimentaires en hausse en Europe

Plus de 3 000 cas dans l’Union européenne en 2024. Selon un rapport publié conjointement par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'évolution des habitudes alimentaires et le vieillissement de la population pourraient contribuer à une augmentation préoccupante des infections graves à Listeria dans toute l'Europe.

La listériose est une infection rare, d’origine alimentaire, causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Les formes cliniques principales de la listériose comprennent la septicémie et l’infection du système nerveux central.

En France, les aliments les plus fréquemment contaminés sont les produits laitiers (notamment fromages à pâte molle et au lait cru), les charcuteries (langue, pâté, rillettes), les poissons fumés, certains végétaux, et la viande crue ou peu cuite.

Chaque année, des milliers d’Européens tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Si les normes de sécurité alimentaire en Europe demeurent élevées, les maladies d’origine alimentaire continuent d’affecter des personnes de tous âges, en particulier les plus vulnérables aux infections graves.

Un rapport conjoint de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), publié ce mardi 9 décembre, révèle un constat alarmant : en 2024, Listeria a provoqué la plus forte proportion d’hospitalisations et de décès parmi toutes les infections d’origine alimentaire signalées dans l’Union européenne. Cette même année, plus de 3 000 cas invasifs ont été répertoriés dans l’UE. L’état de santé d’environ sept personnes infectées sur dix a nécessité une hospitalisation, et une personne sur douze est décédée des suites de l’infection.

Des facteurs multiples à l’origine de cette hausse

La tendance à la hausse des infections observée ces dernières années peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

le vieillissement de la population européenne. Les personnes âgées étant plus sensibles en raison d’un système immunitaires affaibli ;

l’évolution des habitudes alimentaires, notamment la consommation croissante d’aliments prêts à consommer ;

des pratiques inadéquates de manipulation et de conservation des aliments.

D’autres infections alimentaires courantes

Bien que Listeria présente le plus grand risque de maladie grave, Campylobacter et Salmonella restent les causes les plus courantes de maladies d’origine alimentaire en Europe, la viande de volaille et les œufs étant des sources importantes d’infection.

La plupart des maladies d’origine alimentaire sont évitables. Le respect de bonnes pratiques d’hygiène en cuisine peut considérablement réduire le risque d’infection :

Listeria étant sensible à la chaleur, réchauffez les restes alimentaires et les plats cuisinés avant de les consommer ;

nettoyez fréquemment et désinfectez le réfrigérateur ;

assurez-vous que la température du réfrigérateur est suffisamment basse (4°C) ;

respectez les dates limites de consommation ;

conservez les aliments crus (viande, légumes…) séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés ;

lavez-vous les mains et nettoyez les ustensiles de cuisine après la manipulation d’aliments non cuits. Nettoyez les surfaces qui ont été en contact avec ces aliments.