Règles abondantes : les femmes en mal d’écoute et de solutions

Les femmes concernées par des règles abondantes évoquent de lourds retentissements sur leur santé physique et mentale. Pourtant ce problème est souvent banalisé, perçu au mieux comme un inconfort, au pire comme une normalité. Une récente étude revient sur le vécu de ces femmes et leurs difficultés.

Selon Les Hospices civils de Lyon, les règles sont considérées comme abondantes si la durée excède sept jours. On parle aussi de règles abondantes lorsque la quantité totale est supérieure à 80 ml par jour. Pour repère, cela correspond environ à cinq coupes menstruelles de taille moyenne ou plus de cinq tampons super plus ou plus de cinq serviettes hygiéniques super plus remplies. On parle alors de ménorragies, des règles abondantes et/ou prolongées.

Le laboratoire Cemag Care, spécialisé dans la santé des femmes, a récemment dévoilé, l’enquête RED*, pour règles, expériences et données, avec l’institut Ipsos-BVA. Menée auprès de 4 000 femmes, l’étude s’est intéressée à la fréquence, aux perceptions et aux conséquences des règles abondantes. Ainsi selon les résultats, si seulement 40 % des femmes déclarent avoir un flux abondant, 67 % étaient en réalité concernées selon le questionnaire de la qualité de vie, élaboré à partir d’un article** publié en 2021.

Un questionnaire pour donner des repères aux femmes

Cet article analysait la période de règles pour les femmes souffrant de règles abondantes et son impact sur leur qualité de vie.

Un questionnaire en a été tiré avec les 7 questions suivantes :

1 – vos règles durent-elles plus de 7 jours par mois ?

2 – devez-vous changer de protection durant la nuit ?

3 – craignez-vous d’avoir des accidents liés aux saignements ?

4 – devez-vous changer de protection plus souvent que toutes les 2 heures les jours où vos règles sont les plus abondantes ?

5 – perdez-vous de gros caillots de sang durant vos règles ?

6 – vous sentez-vous faible ou essoufflée durant vos règles ?

7 – évitez-vous les activités sociales ou planifiez-vous votre habillement en fonction de vos règles ?

Avec au moins 3 réponses positives, la répondante est considérée comme ayant des règles abondantes.

Des femmes en moins bonne forme physique et mentale

Selon l’enquête, les femmes avec des règles abondantes présentent davantage de maladies ou de symptômes gynécologiques (notamment le syndrome prémenstruel) que celles ne présentant pas de règles abondantes. Et elles ont davantage tendance à choisir un moyen de contraception dans le but de réduire ce flux.

Autre enseignement de ce travail, les femmes qui ont des règles abondantes ont de manière significative, une forme physique et psychique moins bonnes que celle des femmes qui n’ont pas de règles abondantes. Ainsi 45 % des premières ne sentent pas en bonne forme physique que les secondes. Et concernant la forme psychique, elles sont 52 % en mauvaise forme parmi les femmes ayant des règles abondantes, 40 % parmi celles qui n’ont pas de règles abondantes.

Les femmes avec des règles abondantes voient leur qualité de vie en pâtir : fatigue, anxiété, manque d’énergie, stratégie d’évitement, difficultés à poursuivre certaines activités… Les conséquences dépassent largement le simple inconfort. Pourtant, près de la moitié d’entre elles n’en a jamais parlé à un professionnel de santé. « En l’absence de repères clairs, beaucoup de femmes vivent leurs règles abondantes seules, sans accompagnement, avec des répercussions bien réelles sur leur santé physique, leur moral et leur vie sociale », pointe Cemap Care. Le laboratoire plaide pour une prise de conscience collective concernant les règles abondantes, une réalité médicale, sociale et économique. Il demande également que les professionnels de santé soient mieux formés sur cette problématique et que le sujet sorte enfin de la sphère privée.

Vous ne savez pas si vous avez des règles abondantes ? Le score de Higham est un outil scientifiquement validé afin d’accompagner les femmes dans une évaluation objective de leurs menstruations. Il est, entre autres, disponible sur le site du CHU de Lyon : www.chu-lyon/regles-abondantes

*Enquête menée auprès d’un échantillon de 4 000 femmes âgées de 15 à 54 ans, du 2 au 20 mai 2025 sur via Internet.

**Le questionnaire qualité de vie est tiré de l’étude A.L.da Sila Filho et al. 2021