Une simple photo de l’œil pour détecter l’anémie

Une photo de l’intérieure de la paupière prise avec un simple smartphone pourrait être utilisée pour dépister l'anémie. Une technique mise au point par des chercheurs américains.

L’anémie est une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. Si ses causes sont multiples, la carence en fer est la plus fréquente. Selon des chercheurs de l’Université Brown et du Rhode Island Hospital aux États-Unis, « plus de 25% de la population mondiale seraient concernée. »

L’anémie sévère est un facteur de risque important de morbidité et de mortalité, en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. Les femmes enceintes sont particulièrement touchées, surtout en fin de grossesse. En effet, leurs besoins en fer augmentent considérablement, du fait de la croissance du fœtus et du placenta, ainsi que de l’augmentation importante du volume sanguin.

L’anémie à l’œil

Des études antérieures ont montré que l’intérieur de la paupière inférieure – appelée conjonctive palpébrale – apparaît plus pâle en cas d’anémie. Il n’en fallait pas davantage à ces scientifiques pour tenter une expérience : après avoir obtenu des photos prises au smartphone de la conjonctive palpébrale de 142 patients. Ils ont développé un algorithme permettant de lier la couleur de la conjonctive aux niveaux d’hémoglobine. Ils ont ensuite testé leur technique sur 200 nouveaux patients. Les résultats se sont avérés pertinents dans plus de 70% des cas. Pour les auteurs, « une application pourrait être développée pour dépister l’anémie dans un cadre de télémédecine ou dans des pays les structures de tests sanguins ne sont pas disponibles. »