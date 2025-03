Urgences hospitalières : en 10 ans, le temps d’attente a augmenté de 45 minutes

Une nouvelle étude de la DREES révèle que la moitié des patients passe désormais plus de 3 heures aux urgences, soit 45 minutes de plus qu'en 2013. Cette augmentation du temps d'attente touche particulièrement les personnes âgées et s'observe dans tous les parcours de soins.

Une photographie nationale des urgences sur 24 heures un jour moyen en semaine, à dix ans d’intervalle. Voici la comparaison que vient d’effectuer la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) dans un travail publié ce 19 mars.

L’enquête menée le 13 juin 2023 auprès de 58 500 patients dans 719 points d’accueil d’urgences en France dresse un tableau préoccupant de l’évolution de notre système de soins d’urgence.

En dix ans, la hausse du nombre de patients aux urgences s’est accompagnée d’un allongement des durées de passages (entre l’enregistrement administratif et la sortie du service) : en 2023, un jour de semaine, la moitié des personnes prises en charge aux urgences y a passé plus de 3 heures, soit 45 minutes de plus qu’en 2013.

Pour les patients qui rentrent directement à domicile sans hospitalisation (80 % des cas), le temps médian est passé de 1h50 à 2h30. Et pour ceux nécessitant une hospitalisation, la durée médiane a bondi de 3h55 à 5h20.

Les personnes âgées particulièrement touchées

L’étude révèle une situation alarmante pour les seniors : 36 % des patients de 75 ans ou plus passent plus de 8 heures aux urgences, contre 24 % en 2013. Cette population, qui nécessite souvent des examens plus complets et une hospitalisation, subit de plein fouet les difficultés croissantes à trouver un lit disponible.

La taille des services influence également l’attente : dans les petites structures accueillant moins de 40 patients par jour, la durée médiane est de 2 heures, contre 3h50 dans les grands services recevant plus de 120 patients quotidiennement.

Des difficultés d’accès aux soins de ville

L’étude met en évidence un autre phénomène préoccupant : 21 % des patients mentionnent être venus aux urgences en raison de difficultés à obtenir un rendez-vous médical ailleurs, contre 14 % en 2013. Cette augmentation coïncide avec la baisse du nombre de médecins généralistes sur cette période.

Enfin, malgré des temps d’attente plus longs et davantage d’examens pratiqués (notamment plus de scanners, IRM, échographies et analyses biologiques), la proportion de patients hospitalisés après leur passage aux urgences a diminué : 15 % en 2023 contre 20 % en 2013.

Cette baisse pourrait s’expliquer par l’évolution des pratiques médicales, mais aussi par la réduction continue des capacités d’hospitalisation (-11 % de lits en dix ans, soit 43 000 lits en moins).

Et pour les patients nécessitant une hospitalisation, si la moitié obtient un lit en moins de 15 minutes, 10 % doivent attendre plus de 6h10, contre 3h45 il y a dix ans.