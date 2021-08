Vaccin anti-Covid, protecteur pendant les traitements contre le cancer

La vaccination complète contre le SARS-CoV-2 est vivement recommandée en cas de cancer. Une étude française souligne qu’elle bénéficie aussi aux patients pendant leur traitement oncologique.

Le vaccin anti-Covid protège les malades atteints de cancer en réduisant leur risque d’être infecté et de développer une forme grave. Une étude publiée dans la revue Annals of Oncology et menée par le Centre Léon Bérard de Lyon confirme l’importance de la vaccination complète pour les patients en cours de traitement.

Pour le prouver, les chercheurs lyonnais ont suivi 1 503 patients atteints de cancer* sans antécédent d’infection à la Covid-19 en cours de traitement contre le cancer (chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie et/ou chirurgie). Chacun a reçu, entre le 4 et 6 avril dernier, au moins une dose de vaccin SARS-CoV-2. Parmi eux, près de 73% des patients ont reçu deux injections de vaccin.

Résultat, 24 patients ont développé des symptômes Covid-19. Parmi ceux-ci, 4 avaient reçu les deux doses de vaccin et 20 une dose unique. Le taux d’infection s’est donc avéré plus élevé chez les patients qui n’avaient reçu qu’une seule dose de vaccin. De plus, « le taux de mortalité globale dans les deux mois suivant la première vaccination était significativement plus élevé chez les patients recevant une seule dose et chez les patients atteints de cancers hématologiques », informent les auteurs.

Voilà pourquoi ces derniers incitent à recommander aux patients en cours de traitement contre le cancer de recevoir deux doses de vaccins Covid-19 à intervalle de 21 à 28 jours.

A noter : Au total, 3 des 24 patients de l’étude sont décédés de la Covid-19.

*80% avaient une tumeur solide, 20% une hémopathie maligne et 71,9% ont un cancer au stade métastatique