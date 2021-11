Vaccin anti-Covid : une 3e dose pour les femmes enceintes ?

Sur le front de la lutte contre la Covid-19, une troisième dose est désormais recommandée pour les populations fragiles comme les plus de 65 ans ou celles et ceux présentant des comorbidités. Dans un communiqué, les spécialistes de la grossesse se prononcent aussi en faveur d’une nouvelle injection pour les femmes enceintes.

En matière de maladies infectieuses en général, et de Covid-19 en particulier, les femmes enceintes sont reconnues comme groupe à risque de formes graves par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) et la Haute Autorité de Santé (HAS).

« Il est prouvé que la vaccination protège la femme enceinte : des études ont montré que les femmes enceintes vaccinées sont moins souvent infectées », rappellent conjointement le Groupe de Recherche sur les Infections Pendant la Grossesse et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). « Les études n’ont pas montré d’effet tératogène des vaccins, ni aucun effet sur la reproduction. Ces vaccins sont sûrs et efficaces et recommandés par de nombreuses sociétés savantes indépendantes. »

Proposer la 3e dose aux femmes enceintes ou avec un désir de grossesse

Dans la mesure où l’immunité diminue au fil du temps, se pose désormais la question de la réalisation d’une troisième dose chez une patiente dont le schéma vaccinal date de plus de 6 mois.

Dans un communiqué, les deux instances expliquent que « du fait d’une vulnérabilité particulière des femmes enceintes vis-à-vis de la Covid, particulièrement s’il existe une comorbidité (maladie chronique, traitement immunosuppresseur, diabète, HTA, obésité, âge avancé…), une troisième dose de vaccin anti-SARS-CoV2 doit être proposée aux femmes avec désir de grossesse ou enceintes ».