Vaccin après 75 ans : beaucoup moins de formes graves de Covid-19

Le vaccin est efficace. C’est en substance ce que montrent les premiers résultats de la dernière étude conjointe de la Cnam et de l’ANSM sur l’immunisation des personnes de plus de 75 ans contre la Covid-19.

Mise en route le 27 décembre 2020, la vaccination contre la Covid-19* a permis de vacciner plus de 21 millions de Français avec une première dose et plus de 10 millions avec toutes les doses requises au 21 mai 2021. Mais est-ce réellement efficace ? En particulier chez les personnes âgées ?

Pour le savoir, EPI-PHARE (Groupement d’Intérêt Scientifique ANSM-Cnam) a réalisé une large étude de pharmaco-épidémiologie sur plus de 4 millions de Français de plus de 75 ans. Le but, « comparer l’incidence des hospitalisations pour Covid-19 chez les personnes vaccinées** au cours des deux premiers mois de la campagne vaccinale en France par rapport aux personnes non vaccinées ».

Et les premiers résultats se révèlent très rassurants. « Le risque de forme grave de Covid-19 diminue ainsi de 87% chez les personnes de plus de 75 ans, dès 7 jours après l’injection de la 2e dose », notent les auteurs. Ce qui « signifie qu’elles ont 9 fois moins de risque d’être hospitalisées pour Covid-19 que les personnes de plus de 75 ans non vaccinées ».

*d’abord chez les résidents d’établissements accueillant des personnes âgées, puis chez les personnes âgées de 75 ans et plus

**Parmi les personnes vaccinées, 92% l’avaient été par le vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty)