Voyage à l’étranger : pour vos médicaments, ayez les bons réflexes

Vous partez en voyage à l’étranger cet été ? Voici quelques conseils et des bons réflexes à adopter en matière de médicaments. Avant et pendant votre voyage.

Pour ces vacances estivales, vous avez prévu un voyage lointain et allez même peut-être prendre l’avion ? Si vous êtes sous traitement ou tout simplement, si vous souhaitez emporter une trousse à pharmacie, renseignez-vous sur les formalités d’importation dans votre pays de destination.

En effet, en voyage et à l’étranger, les médicaments posent divers problèmes. Leur transport, leur conservation et leur disponibilité en cas d’urgence. Ainsi, vous est-il recommandé de partir avec une ordonnance rédigée en « Dénomination commune internationale » et de vous munir toujours de votre ordonnance de préférence en deux exemplaires.

Dans l’avion, conservez au moins une partie de vos médicaments en cabine et gardez-les dans leurs emballages d’origine. En cas de décalage horaire important, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour pouvoir respecter les intervalles entre les prises de vos médicaments.

Achats sur place, risque de contrefaçon

« Évitez autant que possible d’acheter vos médicaments à l’étranger », rappelle fermement l’Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (l’Iracm). « Toutefois si vous tombez malade sur place, si vous perdez vos médicaments, s’ils vous sont volés ou confisqués, ou si votre séjour se prolonge un peu trop, vous serez peut-être contraint de le faire. » Dans ce cas, prenez quelques précautions.

« Les contrefaçons de médicaments sont en vente de plus en plus fréquemment dans la rue ou sur les marchés d’un grand nombre de pays. » Privilégiez donc une consultation avec un professionnel de santé et n’hésitez pas à appeler votre ambassade pour obtenir la liste des pharmacies officielles.