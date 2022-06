1 480 noyades durant l’été 2021

La période estivale, synonyme de chaleur et donc de baignades, est aussi malheureusement la saison où surviennent le plus de noyades. Le rapport de Santé publique France concernant l’été 2021 souligne le besoin de renouveler les mesures de prévention face à ces accidents pourtant évitables.

C’est un message de prévention qui revient inexorablement chaque année avant l’été : prudence durant la baignade ! Comme le rappelle le dernier rapport NOYADES de Santé publique France qui porte sur la saison estivale 2021, les noyades restent fréquentes. Du 1er juin au 30 septembre l’an dernier, 1 480 noyades accidentelles sont survenues dont 27% ont conduit à un décès. Soit près de 400.

Et si les noyades concernent tous les lieux et tous les âges, « les victimes sont plus nombreuses chez les jeunes et les plus âgés : 22% chez les enfants de moins de 6 ans et 26% chez les personnes de 65 ans et plus », précise le rapport qui a justement pour but de décrire les caractéristiques des victimes et certaines circonstances de leur survenue à des fins de prévention. Autre constat : les noyades « sont plus fatales après 65 ans : 41% sont suivies de décès contre 6 % chez les enfants de moins de 6 ans. »

Le rapport souligne également que l’âge des victimes varie selon le lieu. Ainsi « les noyades en piscine ont concerné davantage les jeunes enfants et les noyades en mer davantage les personnes plus âgées ». Autre précision : « la proportion de décès est plus élevée dans le cas de noyades ayant lieu en plan d’eau (49 %) et en cours d’eau (41 %) alors qu’elle est de 25 % en mer, 15 % en piscine tous types confondus et 14 % dans d’autres lieux ».

Prévention adaptée à chaque âge

Pourtant, ces drames pourraient pour la plupart être évités grâce à des mesures de précaution adaptés. Ainsi, « il n’est jamais trop tard pour commencer ou à nouveau apprendre à nager », rappelle l’agence gouvernementale.

La surveillance permanente et rapprochée des enfants de moins de 6 ans par un seul adulte responsable pendant le temps de baignade permet d’éviter les accidents.

Quant aux adolescents et aux adultes, même s’ils sont bons nageurs, il leur est conseillé de « tenir compte de leurs capacités, de leur état de forme et de santé, de l’environnement de la baignade, surtout en cours d’eau, plan d’eau et en mer et de ne pas consommer d’alcool ».