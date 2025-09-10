1 enfant sur 10 est obèse dans le monde : l’épidémie dépasse la dénutrition

L'obésité infantile ne cesse de progresser dans le monde. Elle touche désormais plus d'enfants que l'insuffisance pondérale. Selon un nouveau rapport de l'UNICEF, 188 millions d'enfants et d'adolescents souffrent aujourd’hui d'obésité, soit un sur dix.

Dans un rapport intitulé Alimenter les profits : Comment les environnements alimentaires compromettent l’avenir des enfants, l’UNICEF alerte sur le bouleversement de la situation nutritionnelle mondiale depuis l’année 2000. Alors que l’insuffisance pondérale (un poids trop faible par rapport à la taille) chez les 5-19 ans a reculé de 13% à 9,2%, l’obésité est passée de 3% à 9,4%.

« Aujourd’hui, lorsque nous parlons de malnutrition, nous ne faisons plus uniquement référence aux enfants présentant une insuffisance pondérale, explique Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. L’obésité est un problème de plus en plus préoccupant qui peut avoir des répercussions sur la santé et le développement des enfants. »

Pour la première fois, l’obésité dépasse donc l’insuffisance pondérale en tant que forme dominante de malnutrition infantile. Ceci dans presque toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud.

La prévalence de l’obésité est importante dans de nombreux pays à revenu élevé. A titre d’exemple, aux Etats-Unis, un enfant sur cinq est concerné.

Des graves conséquences pour la santé et l’économie

Le rapport alerte sur le fait que l’alimentation des enfants n’est plus façonnée par des choix personnels, mais par des environnements alimentaires néfastes, qui privilégient les aliments ultra transformés et les produits issus de la restauration rapide, riches en sucres, en amidon modifié, en sel, en mauvaises graisses et en additifs. Ainsi, ces aliments remplacent-ils de plus en plus les fruits, les légumes et les protéines à une période de la vie de l’enfant où la nutrition joue un rôle de premier plan dans la croissance, le développement cognitif et la santé mentale.

Ajoutons à cela des risques majeurs auxquels sont exposés les plus jeunes : développement précoce d’une résistance à l’insuline, hypertension, diabète de type 2, prédisposition aux maladies cardiovasculaires, augmentation du risque de certains cancers plus tard dans la vie…

Les répercussions économiques sont tout aussi alarmantes. D’ici 2035, le surpoids et l’obésité pourraient coûter plus de 4 000 milliards de dollars par an à l’économie mondiale.

Les recommandations pour inverser la tendance

Pour transformer les environnements alimentaires et permettre aux enfants d’accéder à une alimentation saine, l’UNICEF appelle à des actions urgentes et drastiques :

imposer des politiques complètes incluant un étiquetage clair des produits, des restrictions sur le marketing alimentaire et des taxes sur les aliments malsains ;

interdire la vente d’aliments ultra transformés dans les écoles (distributeurs…) ;

protéger les politiques publiques contre l’influence de l’industrie agroalimentaire ;

renforcer les programmes de protection sociale pour améliorer l’accès des familles vulnérables à une alimentation saine.