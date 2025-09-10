Accueil » Santé Publique » 1 enfant sur 10 est obèse dans le monde : l’épidémie dépasse la dénutrition
Dans un rapport intitulé Alimenter les profits : Comment les environnements alimentaires compromettent l’avenir des enfants, l’UNICEF alerte sur le bouleversement de la situation nutritionnelle mondiale depuis l’année 2000. Alors que l’insuffisance pondérale (un poids trop faible par rapport à la taille) chez les 5-19 ans a reculé de 13% à 9,2%, l’obésité est passée de 3% à 9,4%.
« Aujourd’hui, lorsque nous parlons de malnutrition, nous ne faisons plus uniquement référence aux enfants présentant une insuffisance pondérale, explique Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. L’obésité est un problème de plus en plus préoccupant qui peut avoir des répercussions sur la santé et le développement des enfants. »
Pour la première fois, l’obésité dépasse donc l’insuffisance pondérale en tant que forme dominante de malnutrition infantile. Ceci dans presque toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud.
La prévalence de l’obésité est importante dans de nombreux pays à revenu élevé. A titre d’exemple, aux Etats-Unis, un enfant sur cinq est concerné.
Le rapport alerte sur le fait que l’alimentation des enfants n’est plus façonnée par des choix personnels, mais par des environnements alimentaires néfastes, qui privilégient les aliments ultra transformés et les produits issus de la restauration rapide, riches en sucres, en amidon modifié, en sel, en mauvaises graisses et en additifs. Ainsi, ces aliments remplacent-ils de plus en plus les fruits, les légumes et les protéines à une période de la vie de l’enfant où la nutrition joue un rôle de premier plan dans la croissance, le développement cognitif et la santé mentale.
Ajoutons à cela des risques majeurs auxquels sont exposés les plus jeunes : développement précoce d’une résistance à l’insuline, hypertension, diabète de type 2, prédisposition aux maladies cardiovasculaires, augmentation du risque de certains cancers plus tard dans la vie…
Les répercussions économiques sont tout aussi alarmantes. D’ici 2035, le surpoids et l’obésité pourraient coûter plus de 4 000 milliards de dollars par an à l’économie mondiale.
Pour transformer les environnements alimentaires et permettre aux enfants d’accéder à une alimentation saine, l’UNICEF appelle à des actions urgentes et drastiques :
Source : https://www.unicef.org/reports/feeding-profit
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
