Accueil » Santé Publique » Prise de sang : pourquoi faut-il parfois être à jeun ?
L’expression « être à jeun » signifie respecter un délai de 12 heures entre le dernier repas et la prise de sang. Laquelle se déroule généralement le matin. En pratique donc, il est recommandé de prendre un repas plutôt léger la veille au soir et s’abstenir de petit-déjeuner, avant de se rendre au laboratoire d’analyses médicales. S’il est toléré de boire de l’eau plate pendant ce temps, toute boisson contenant de la caféine (café, thé…) est proscrite. Au même titre que la cigarette et les chewing-gums !
A cela, plusieurs raisons peuvent être avancées :
Résultat, un jeûne reste notamment indiqué pour divers examens ou dosages tels que : :
De la même façon, sur la fiche d’information délivrée au patient par le Groupement hospitalier Saint-Joseph (Paris), il est rappelé que le jeûne « assure une meilleure qualité des sérums et/ou plasmas » et s’avère donc recommandé pour un bilan thyroïdien et un dosage en cortisol.
Source : Centre hospitalier de Saint-Omer - Groupement hospitalier Sain-Joseph. Sites consultés le 8 janvier 2026
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
