Contre le froid, la technique de l’oignon

08 janvier 2026

En matière de lutte contre le froid, et si l’on s’inspirait de… l’oignon et de ses couches multiples ? Une technique implacable pour être en mesure de résister aux basses températures. Sur quoi repose ce principe ?

En hiver, un seul pull, si gros soit-il, ne suffit pas toujours pour se sentir à la fois confortable et à l’abri du froid. Il convient de se montrer plus tactique et cela passe surtout par la superposition de couches de vêtements plus fins. L’on parle ainsi de la technique de l’oignon. En effet, le soir venu, vous ôtez vos vêtements comme vous pelez un oignon : en enlevant une première couche, puis une deuxième, puis une troisième…

Trois couches 

Au-delà du clin d’œil, l’approche s’avère surtout très efficace contre les frimas hivernaux. Sur son site internet, l’Université canadienne de l’Alberta en rappelle les grands principes, basés sur les trois couches donc, avec :

  • une première, sur la peau dite « de base: la fonction principale est la gestion de l’humidité ». Avec des fibres (polyester…) qui permettent à celle-ci « de se répandre à la surface du tissu et de s’évaporer ». Il s’agit donc d’évacuer la transpiration, grâce par exemple un vêtement tel qu’un sous-pull ou un tissu fin et serré utilisé par les cyclistes ou coureurs à pied, type deuxième peau ;
  • une seconde « intermédiaire», dont la fonction principale est l’isolation du froid. Cette couche permet de garder l’air chaud que votre corps a généré, par exemple, un pull en laine ou en cachemire ou encore une polaire ;
  • une troisième, extérieure, pour à la fois conserver cette chaleur et vous protéger des éléments extérieurs : humidité, vent… Référence au classique manteau, idéalement doté d’un revêtement déperlant.

Voire une quatrième…

Le cas échéant, si vous craignez vraiment d’avoir froid, vous pouvez ajouter un tee-shirt à manches longues ou un gilet fin entre les première et seconde couches. Dans tous les cas, l’air contenu entre vos différentes épaisseurs d’habit vous gardera également bien au chaud, à la façon d’un isolant. Sans compter que vous pouvez facilement ôter une ou deux couches si vous pénétrez dans un environnement réchauffé.

Et les extrémités

Un dernier point, pour conserver la chaleur, couvrez vos extrémités : portez des gants, une écharpe et de bonnes chaussures et chaussettes. Sans oublier bien sûr, un bonnet ou chapeau pour limiter la déperdition calorique par la tête.

 

  • Source : Université de l’alberta. Site consulté le 7 janvier 2026

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

