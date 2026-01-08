Accueil » Santé Publique » Contre le froid, la technique de l’oignon
En hiver, un seul pull, si gros soit-il, ne suffit pas toujours pour se sentir à la fois confortable et à l’abri du froid. Il convient de se montrer plus tactique et cela passe surtout par la superposition de couches de vêtements plus fins. L’on parle ainsi de la technique de l’oignon. En effet, le soir venu, vous ôtez vos vêtements comme vous pelez un oignon : en enlevant une première couche, puis une deuxième, puis une troisième…
Au-delà du clin d’œil, l’approche s’avère surtout très efficace contre les frimas hivernaux. Sur son site internet, l’Université canadienne de l’Alberta en rappelle les grands principes, basés sur les trois couches donc, avec :
Le cas échéant, si vous craignez vraiment d’avoir froid, vous pouvez ajouter un tee-shirt à manches longues ou un gilet fin entre les première et seconde couches. Dans tous les cas, l’air contenu entre vos différentes épaisseurs d’habit vous gardera également bien au chaud, à la façon d’un isolant. Sans compter que vous pouvez facilement ôter une ou deux couches si vous pénétrez dans un environnement réchauffé.
Un dernier point, pour conserver la chaleur, couvrez vos extrémités : portez des gants, une écharpe et de bonnes chaussures et chaussettes. Sans oublier bien sûr, un bonnet ou chapeau pour limiter la déperdition calorique par la tête.
Source : Université de l’alberta. Site consulté le 7 janvier 2026
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
