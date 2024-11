10 choses à savoir sur la sexualité des Français

Les premiers résultats de l’enquête Contexte des sexualités en France (2023) ont été publiés ce mercredi 13 novembre. Ils montrent des changements significatifs dans la sexualité des Français depuis la dernière enquête scientifique menée sur ce sujet en 2006. En voici 10 notables.

C’est la quatrième enquête scientifique nationale sur la sexualité des Français. « Contexte des sexualités en France » (Inserm, Paris 1 Panthéon – Sorbonne, ANRS – maladies infectieuses émergentes) dont les premiers résultats viennent d’être publiés, s’appuie sur des données collectées auprès de 31 518 personnes. Voici 10 informations à retenir qui témoignent de l’évolution de la sexualité des Français.

Age du 1er rapport en hausse

Il est de 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes. Après une chute de trois ans pour les femmes entre lees années 60 et le milieu des années 2000 (20,1 ans contre 17,3 ans), la tendance s’inverse. Pour les hommes, l’âge médian était de 18,8 dans les années 60 contre 17,3 ans, en 2006. L’âge diminue également chez eux pour remonter à 17,7 ans en 2023.

Le nombre de partenaires augmente

Les hommes ont en moyenne 16,4 partenaires au cours de la vie, 7,9 pour les femmes : Pour ces dernières, le chiffre était de 4,5 en 2006, 11,9 pour les hommes.

La baisse de l’activité sexuelle se confirme

En 1992, 86,4 % des femmes âgées de 18 à 69 ans avaient eu des rapports sexuels au cours de l’année écoulée, puis 82,9 % en 2006 et 77,2 % en 2023. Chez les hommes, on passe de 92,1 % en 1992, à 89,1 % en 2006 et à 81,6 % en 2023.

Les pratiques sexuelles se diversifient

Parmi lesquelles la masturbation. 72,9 % (56,5 % en 2006) des femmes et 92,6 % des hommes (89,9 % en 2006) de 18 à 69 ans l’ont déjà expérimentée. La pratique de la pénétration anale (réalisée ou reçue) a augmenté chez les femmes de 35,2 % en 2006 à 38,9 % en 2023. Chez les hommes, la pratique passe de 46,3 % en 2006 à 57,4 % en 2023.

A noter : la pénétration anale est plus fréquente chez les 30-39 ans que chez les 18-29 ans.

La satisfaction sexuelle en hausse

La proportion des femmes satisfaites de leur vie sexuelle s’établissait à 43,6 % en 2006 et 45,3 % en 2023. Chez les hommes, elle est passée de 35,1 % en 2006 à 39,0 % en 2023. La satisfaction sexuelle est plus importante à tous les âges et pour les deux sexes sauf entre 30 et 39 ans pour les femmes et après 60 ans pour les hommes.

Des partenaires de même sexe

8,4 % des femmes et 7,5 % des hommes de 18-89 ans ont eu au moins un partenaire du même sexe. Chez les 18-29 ans, 14,8 % des femmes ont eu au moins un partenaire du même sexe, c’est plus que pour les hommes (9,3 %).

Au vu des différentes pratiques, attirances et identifications, plus d’une femme sur cinq (22,5 %) et un homme sur sept (14,5 %) ne sont pas strictement hétérosexuels.

La révolution numérique est en marche

33 % des femmes et 46,6 % des hommes ont eu une expérience sexuelle en ligne avec une autre personne (le questionnaire englobe la connexion à un site de rencontre, rencontre d’un.e partenaire sexuel.le en ligne, échange de vidéos ou photos intimes). Plus précisément, en 2023, 17, 9 % des femmes et 23,7 % des hommes ont déjà rencontré un ou une partenaire sexuel.le sur un site ou une appli, dont 39, 4 % des femmes et 43,5 % des hommes de moins de 30 ans.

Le recours aux préservatifs recule

Après un pic d’utilisation lors des campagnes de prévention contre le VIH, l’utilisation des préservatifs diminue. Lors de leur premier rapport sexuel, 75,2 % des femmes et 84,5 % des hommes en 2023 ont eu recours à un préservatif. 49,4 % des femmes et 52,6 % des hommes indiquent utiliser un préservatif au premier rapport avec un.e partenaire rencontré dans les 12 derniers mois

Le rejet de la pilule continue de progresser

Après le scandale médiatique lié aux pilules de 3e et 4e génération, le recours à la pilule a chuté en quelques années, passant de 55,8 % des femmes en 2005 à 26,8 % en 2023. Le dispositif intra-utérin devient la première méthode de contraception (27,7 %).

Hausse des violences sexuelles

29, 8 % des femmes et 8,7 % des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie contre 15,9 % et 4,6 % en 2006. La hausse est encore davantage marquée chez les 18-29 ans passant de 16,5 % à 36,8 % pour les femmes et de 4,7% à 12,4 % pour les hommes. Cette augmentation traduit une plus grande capacité à qualifier les faits de violence et une hausse de ces événements. Dans la majorité des cas, les violences sont survenues alors que la victime était mineure.