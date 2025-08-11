Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 700 articles

Pourquoi a-t-on l’impression de tomber quand on s’endort ?

11 août 2025

Les Anglo-Saxons parlent de tomber dans le sommeil, traduction littérale de "to fall asleep". Et si cette sensation de chute existait vraiment ? Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà ressentie… Explication.

Bien sûr, l’expression « tomber de sommeil » fait référence à cette incapacité de lutter contre le besoin de dormir. Mais pas seulement. Car le sommeil ne s’accompagne pas nécessairement d’une atonie complète ! Au contraire, bien des mouvements peuvent survenir, à différents moments. Y compris lors de la phase d’endormissement, avec cette impression parfois de tomber dans un trou !

Détente et contraction

Les premières minutes voire les premières secondes du sommeil apparaissent marquées par une détente musculaire globale. Jusqu’à – parfois – un réveil en sursaut, consécutif à une contraction soudaine et brève du corps, soit dans son intégralité, soit de plusieurs segments (jambes, bras…). Les spécialistes parlent de myoclonie ou plus simplement de sursaut d’endormissement.

Hallucination

Celui-ci peut être accompagné d’une hallucination dite somesthésique, c’est-à-dire avec de véritables sensations physiques et/ou sensorielles, qui procurent cette impression de « tomber dans un trou ».  Le phénomène serait relativement courant puisqu’entre 60 % et 70 % de la population l’auraient déjà expérimenté, de façon plus ou moins régulière.

Mauvaise interprétation ?

Les raisons restent peu claires, mal élucidées sur le plan scientifique. Il pourrait s’agir d’une mauvaise interprétation du cerveau lors de la phase d’endormissement. De façon schématique, il affilierait celle-ci au… réveil, avant de s’inquiéter de l’immobilisme musculaire. Il enverrait alors aux muscles quelques signaux afin de s’assurer que tout va pour le mieux… D’où ce réveil brutal, voire cette sensation de chute !

  • Source : Revue Médicale Suisse, Neurologie, 604, 25 avril 2018 - Cleveland Clinic – Mayo Clinic

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Canicule : qu’est-ce que l’hyponatrémie, liée à une consommation excessive d’eau ?
Lire la suite
Tous les optimistes se ressemblent, chaque pessimiste est unique
Lire la suite
Maladies neurodégénératives : le rôle central des mitochondries
Lire la suite
Pourquoi a-t-on l’impression de tomber quand on s’endort ?
Lire la suite
Incendie dans l’Aude : quels risques psychologiques pour les pompiers ?
Lire la suite
En vacances, jamais sans ma sieste !
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils