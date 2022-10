3 conseils pour un cerveau en pleine forme

Le cerveau est une mécanique de précision : 100 milliards de cellules nerveuses travaillent ensemble pour le garder agile et rapide. Mais avec le temps, la machine peut s’enrayer. Alors comment la conserver en bonne santé le plus longtemps possible ?

« Les clés de notre système nerveux sont la matière grise et la matière blanche » explique Hermundur Sigmundsson, professeur au département de psychologie de l’Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU). « Grosso modo, la matière grise est constituée des cellules nerveuses – ou neurones – et des dendrites, tandis que la substance blanche assure les contacts entre les cellules et contribue à la vitesse de transmission et à la distribution des signaux. »

Dans un article récemment publié la revue Brain Sciences, les scientifiques ont cherché à répertorier les comportements qui peuvent nous permettre de garder nos matières grise et blanche en bonne santé et donc, un cerveau en forme. Trois comportements seraient essentiels.

Restez en mouvement

« Votre corps devient paresseux si vous restez trop longtemps assis », rappellent les auteurs. « Eh bien le cerveau, c’est la même chose. Un mode de vie actif aide à développer le système nerveux central et à lutter contre le vieillissement cérébral », selon Sigmundsson et ses collègues. Il est donc important de ne pas rester coincé dans votre fauteuil. Bouger au quotidien, cela passe par de petites choses : allez à l’école à pied ou à vélo avec vos enfants, descendez des transports en commun une station plus tôt, prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur…

Gardez le contact

Même si, pour Jean-Paul Sartre, « l’enfer c’est les autres », il semble bien que les contacts sociaux jouent un rôle non négligeable dans notre bien-être cérébral. « Les relations avec d’autres personnes et l’interaction avec elles contribuent à un certain nombre de facteurs biologiques complexes qui peuvent empêcher le cerveau de ralentir », atteste Hermundur Sigmundsson.

Soyez passionné !

Cette notion de passion est sans doute l’élément le plus inattendu de ce travail. « La passion, ou le fait d’avoir un fort intérêt pour quelque chose, peut être le facteur décisif et moteur qui nous amène à apprendre de nouvelles choses. Au fil du temps, cela a un impact sur le développement et la maintenance de nos réseaux de neurones ». Restez curieux et n’oubliez pas qu’on n’est jamais trop âgé pour apprendre !