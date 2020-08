4 activités en forêt avec les enfants

Le contact avec la nature est bénéfique pour la santé mentale de tous, en particulier des plus jeunes. Pourquoi ne pas profiter des vacances ou d’un week-end en famille, pour vous promener en forêt ? Voici quatre activités qui y réjouiront vos enfants.

Faire un herbier. Dès le plus jeune âge, votre enfant appréciera de toucher les feuilles des arbres, les faire grincer et crisser entre ses doigts, les déchirer. Ensuite, en grandissant, il peut les ramasser et les collectionner dans un herbier. L’automne est une période idéale pour cela car les feuilles sont déjà par terre. Mais ne vous privez pas de le créer dès l’été. Vous trouverez toujours des feuilles au sol. Chêne, boulot, saule, châtaigner… Votre enfant pourra ensuite, avec grand plaisir, constituer son dictionnaire d’arbres à lui. Et rien n’empêche d’y ajouter des fleurs. Vous pourrez l’aider, en fonction de son âge, à rédiger les petits commentaires qui accompagneront chaque essence. Une activité associant plaisir de la nature et écriture pour un peu de travail scolaire sans en avoir l’air.

Ecouter les oiseaux. Il aime les animaux ? Nul besoin d’aller au zoo, vous pouvez partir en vadrouille en forêt avec une paire de jumelles et ouvrir grandes vos oreilles. De très nombreuses espèces d’oiseaux peuplent nos bois, et pour savoir où les dénicher, vous pouvez consulter le site de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Selon la région où vous vous trouvez, les volatiles seront différents. Pic verts, loriots, coucou gris ou encore palombe, milan noir, héron… Vos enfants seront émerveillés de leurs découvertes.

Construire des cabanes. Si vous avez la chance d’en avoir une, vous avez sans doute déjà construit une cabane au fond du jardin. Un bonheur de l’enfance ! Alors pourquoi ne pas en construire une dans un sous-bois. Même si elle sera provisoire, le plaisir de ramasser les branchages et autres mousses pour créer une vraie maison dans les bois – même simple – en vaudra la peine. Vos enfants y auront plaisir à créer des histoires.

Grimper dans les arbres. Petit ou grand, votre enfant aura naturellement envie de grimper… Quel meilleur support qu’un arbre. Prenez donc le temps de chercher avec lui le plus approprié pour qu’il assouvisse son désir d’escalade forestière. Assez solide mais pas trop haut, avec des branches basses pour entamer l’ascension. Encore un souvenir gravé dans sa mémoire. Restez toutefois prudent et ne le laissez pas grimper trop haut. Il pourrait se blesser en tombant ou encore ne pas réussir à redescendre.