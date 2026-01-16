Generic selectors
6 conseils pour soulager la peau sèche des enfants

16 janvier 2026

La peau des enfants – surtout celle des bébés – se caractérise par son extrême minceur. De quoi la rendre vulnérable, hypersensible et sèche. Comment en prendre soin ?

La peau sèche correspond à un symptôme inconfortable voire gênant, en présence de démangeaisons. Votre enfant y est-il particulièrement exposé ? De nombreuses options, potentiellement coûteuses, peuvent vous être proposées pour hydrater son épiderme. Et si vous restiez focalisé sur l’essentiel ?

6 conseils à appliquer

  • Bains et douches pas trop chauds. Et pour cause, une eau très chaude tend à avoir un effet abrasif qui peut ainsi éliminer la barrière protectrice – grasse – sur la peau. Préférez donc une eau plutôt tiède ;
  • De l’huile : sous la douche ou dans le bain, les huiles apparaissent plus adaptées à celles et ceux qui présentent une peau fragile. En effet, elles constituent un corps gras qui va permettre d’éviter l’agression directe de l’eau sur la peau. L’huile est donc préférable, pour votre enfant, à un gel douche qui renferme aussi bien souvent des conservateurs antimicrobiens et des colorants ;
  • Pas de savon : son effet détergent va également avoir tendance à ôter le film cutané présent à la surface de la peau. Si celui-ci se reconstitue rapidement, un usage répété de savon peut, à terme, fragiliser la peau et la rendre davantage vulnérable aux attaques extérieures ;
  • Crèmes et laits : d’une manière générale, leur forte teneur en corps gras fait de ces produits les plus indiqués pour hydrater la peau, en comparaison aux lotions et autres sérums. Idéal donc pour rendre la peau plus souple et plus douce. Au passage, sachez que l’efficacité d’un émollient – l’appellation indiquée – augmente lorsque l’application s’effectue sur une peau légèrement humide. Donc après le bain, par exemple ;
  • Peu de lessive : lors du lavage des vêtements, utilisez une petite quantité de lessive. Choisissez-en une sans parfum ajouté. Et n’utilisez pas d’assouplissants ! L’Association française de l’eczéma préconise même d’effectuer deux cycles de rinçage plutôt qu’un seul ;
  • Faites-lui boire de l’eau : pour limiter la déshydratation corporelle, et donc cutanée, il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour.

  • Source : Actualités Pharmaceutiques, Volume 55, Issue 554, March 2016, Pages 39-41 - Schario M, Lünnemann L, Stroux A, Reisshauer A, Zuberbier T, Blume-Peytavi U, Garcia Bartels N. Children with dry skin and atopic predisposition: daily use of emollients in a participant-blinded, randomized, prospective trial. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(4):208- https://www.seattlechildrens.org - https://www.nursinginpractice.com - Association Française de l’Eczéma. Sites consultés le 14 janvier 2026

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

