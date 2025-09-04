Pourquoi ne pas boire assez favorise le stress

Ne pas boire suffisamment d’eau ne nous expose pas simplement à un risque de déshydratation. Selon une étude menée par des scientifiques de la Liverpool John Moores University, cela pourrait aussi augmenter notre vulnérabilité aux problèmes de santé liés au stress.

Hydratation et stress serait intimement liés. Selon un travail publié dans le Journal of Applied Physiology, face à une situation stressante, les personnes qui boivent moins de 1,5 litre de liquide par jour – les recommandations nutritionnelles – produisent 50 % de cortisol en plus, l’hormone du stress. « Une production excessive de cortisol est associée à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de dépression », explique le Pr Neil Walsh, physiologiste à l’École des sciences du sport et de l’exercice de la Liverpool John Moores University, qui a dirigé l’étude.

Pour parvenir à cette conclusion, le chercheur a réparti de jeunes adultes en bonne santé en deux groupes :

un groupe « peu hydraté » consommant moins de 1,5 litre par jour ;

un groupe « bien hydraté » suivant les recommandations.

Les participants ont ensuite été soumis à un test de stress simulant un entretien d’embauche. Résultat : bien que les deux groupes aient ressenti le même niveau d’anxiété, le groupe peu hydraté a montré une production de cortisol nettement plus élevée.

Or selon les auteurs, « une réactivité exagérée du cortisol au stress est associée à une mauvaise santé à long terme. »

Pourquoi la déshydratation est-elle nocive ?

La réponse réside dans le système de régulation de l’eau du corps. Lorsque le corps détecte une déshydratation, il déclenche la libération d’une hormone appelée vasopressine. Cette dernière agit principalement sur les reins, favorisant la réabsorption d’eau afin de maintenir le volume sanguin et l’équilibre électrolytique.

Ce mécanisme de conservation a un coût : les reins doivent travailler davantage.

Par ailleurs, la vasopressine agit sur l’hypothalamus, le centre cérébral de réponse au stress, où elle peut influencer la libération de cortisol.

En clair, la vasopressine contribue au maintien du volume sanguin et de l’équilibre électrolytique, mais elle augmente également le cortisol.

« Être bien hydraté peut aider votre corps à mieux gérer le stress, concluent les chercheurs. Un moyen pratique de vérifier votre niveau d’hydratation est de surveiller la couleur de votre urine : un jaune clair indique généralement une bonne hydratation. Enfin, si vous savez que vous avez une échéance imminente ou un discours à prononcer, garder une bouteille d’eau à portée de main peut être une bonne habitude, potentiellement bénéfique pour votre santé à long terme. »