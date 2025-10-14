Accueil » Médecine » Dermatologie » Crème, sérum, lotion : quelle hydratation choisir pour votre peau ? (Vidéo)
L’hydratation de la peau assure à l’épiderme souplesse et confort. Elle permet aussi de protéger sa peau de la pollution et du vieillissement. Mais entre les lotions, les crèmes, les sérums et les laits, comment faire le bon choix ? Le point avec le Dr Céline Couteau, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique).
