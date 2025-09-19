7 choses à savoir sur le don de moelle osseuse

Le don de moelle osseuse peut sauver des vies. Pourtant ce geste solidaire reste encore largement méconnu du grand public. À l'occasion de la 11ᵉ journée mondiale du don de moelle osseuse le 20 septembre, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce don particulier qui pourrait faire de vous le « veilleur de vie » d'un patient en attente de greffe.

La moelle osseuse n’a rien à voir avec la moelle épinière

C’est une confusion fréquente. La moelle osseuse n’a strictement rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse est un tissu mou situé à l’intérieur des os. C’est une véritable « usine » qui fabrique les cellules souches hématopoïétiques, responsables de la production de toutes nos cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Elle est donc indispensable à la vie, et son dysfonctionnement peut provoquer des maladies graves du sang comme les leucémies.

Des milliers de patients attendent un donneur compatible

En France comme à l’étranger, des milliers d’enfants et d’adultes souffrent de maladies graves du sang nécessitant une greffe de moelle osseuse. Au-delà des leucémies, ce don peut aussi soigner des aplasies médullaires (diminution des cellules souches de la moelle entraînant un manque de cellules sanguines), des maladies métaboliques ou génétiques comme les déficits immunitaires. Autant de maladies dont l’origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse.

La compatibilité est un véritable défi

Trouver un donneur compatible est souvent comparé à chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans les trois quarts des cas, les médecins doivent chercher un donneur en dehors du cadre familial car il n’y a pas de donneur compatible dans la famille du patient. La compatibilité dépend du profil génétique HLA (antigènes leucocytaires humains), déterminé en partie par les origines géographiques et l’histoire génétique familiale du patient.

Actuellement, seuls 10 % des patients recevant une greffe de moelle osseuse en France bénéficient d’un greffon provenant d’un donneur inscrit sur le registre national français. Pour les autres, les médecins doivent recourir à un donneur issu d’un registre étranger.

Comment se déroule un don de moelle osseuse ?

Contrairement à une idée reçue, donner sa moelle osseuse ne présente pas de risque de paralysie et n’est pas particulièrement douloureux. Il existe deux méthodes de prélèvement :

, le don se fait par prélèvement sanguin, similaire à un don de plaquettes. Cette procédure dure entre 3 et 4 heures, et le donneur peut s’occuper pendant ce temps en regardant une série, en écoutant de la musique ou en lisant. Dans les autres cas, le prélèvement se fait directement dans les os du bassin sous anesthésie générale.

Des profils particulièrement recherchés

Pour répondre aux besoins des patients, trois profils de donneurs sont particulièrement recherchés :

Les jeunes : leurs greffons sont plus riches en cellules souches hématopoïétiques, permettant une prise de greffe plus rapide et facilitée. De plus, comme un donneur est contacté en moyenne 4 ans après son inscription, s’inscrire jeune augmente les chances de pouvoir aider un patient.

: leurs cellules sont dépourvues d’anticorps développés par les femmes lors d’une grossesse (même non menée à terme), ce qui favorise une meilleure tolérance du greffon. Pourtant, ils ne représentent que 36 % des donneurs inscrits. Les personnes d’origines diverses : les patients qui ont besoin d’une greffe en France sont d’origine très variées, avec des profils génétiques très différents. Afin d’améliorer les chances de greffe pour chaque patient, il est essentiel de retrouver cette diversité de profils parmi les donneurs.

Le registre des donneurs doit se renouveler constamment

Environ 7 000 personnes sont retirées du registre national chaque année pour des raisons d’âge (le don n’étant possible que jusqu’à 60 ans), de santé ou de décès. Il est donc crucial que de nouveaux donneurs s’inscrivent régulièrement pour maintenir et diversifier le registre.

Quelles modalités pour s’inscrire comme donneur ?

Pour s’inscrire comme donneur potentiel, il faut :

être en parfaite santé ;

être âgé de 18 à 35 ans ;

se rendre sur le site www.dondemoelleosseuse.fr ;

répondre à un questionnaire médical ;

effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang) qui déterminera votre carte d’identité biologique.

Il est important de noter que tous les donneurs inscrits ne seront pas forcément appelés à donner. En effet certains donneurs ne seront jamais identifiés comme compatibles avec un patient.