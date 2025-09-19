7 choses à savoir sur le don de moelle osseuse

C’est une confusion fréquente. La moelle osseuse n’a strictement rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse est un tissu mou situé à l’intérieur des os. C’est une véritable « usine » qui fabrique les cellules souches hématopoïétiques, responsables de la production de toutes nos cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Elle est donc indispensable à la vie, et son dysfonctionnement peut provoquer des maladies graves du sang comme les leucémies.
En France comme à l’étranger, des milliers d’enfants et d’adultes souffrent de maladies graves du sang nécessitant une greffe de moelle osseuse. Au-delà des leucémies, ce don peut aussi soigner des aplasies médullaires (diminution des cellules souches de la moelle entraînant un manque de cellules sanguines), des maladies métaboliques ou génétiques comme les déficits immunitaires. Autant de maladies dont l’origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse.
Trouver un donneur compatible est souvent comparé à chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans les trois quarts des cas, les médecins doivent chercher un donneur en dehors du cadre familial car il n’y a pas de donneur compatible dans la famille du patient. La compatibilité dépend du profil génétique HLA (antigènes leucocytaires humains), déterminé en partie par les origines géographiques et l’histoire génétique familiale du patient.
Actuellement, seuls 10 % des patients recevant une greffe de moelle osseuse en France bénéficient d’un greffon provenant d’un donneur inscrit sur le registre national français. Pour les autres, les médecins doivent recourir à un donneur issu d’un registre étranger.
Contrairement à une idée reçue, donner sa moelle osseuse ne présente pas de risque de paralysie et n’est pas particulièrement douloureux. Il existe deux méthodes de prélèvement :
Pour répondre aux besoins des patients, trois profils de donneurs sont particulièrement recherchés :
Environ 7 000 personnes sont retirées du registre national chaque année pour des raisons d’âge (le don n’étant possible que jusqu’à 60 ans), de santé ou de décès. Il est donc crucial que de nouveaux donneurs s’inscrivent régulièrement pour maintenir et diversifier le registre.
Pour s’inscrire comme donneur potentiel, il faut :
Il est important de noter que tous les donneurs inscrits ne seront pas forcément appelés à donner. En effet certains donneurs ne seront jamais identifiés comme compatibles avec un patient.
Source : Agence de la Biomédecine - www.dondemoelleosseuse.fr
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet