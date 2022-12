A Noël, un cadeau sportif !

Bien sûr, pour la plupart des sportifs, les chaussures tombent sous le sens ! Mais au-delà, la besace du Père Noël peut aussi regorger de nombreux accessoires et autres outils susceptibles de satisfaire une coureuse, un nageur ou autre adepte de fitness. Illustrations.

Avec la baisse des températures, gants et/ou bonnets peuvent constituer un précieux soutien pour celui ou celle qui court en hiver. Optez bien sûr pour des accessoires dédiés au running, conçus avec un tissu technique. Et pourquoi pas également un cuissard ? Sans oublier un cardio-fréquencemètre ou une montre connectée pour que le sportif soit en mesure d’organiser ses sorties et de connaître tous ses paramètres de course : fréquence cardiaque, vitesse, distance parcourue, etc…

Muscu ou cardio ?

Pour le renforcement musculaire à la maison, il existe également quantité d’accessoires. Au rayon gainage et abdominaux, misez sur le ballon suisse, qui peut aussi servir de siège de bureau, à certains moments de la journée. Mais aussi sur la roue abdominale. Il s’agit d’une roulette dotée de deux poignées latérales, généralement vendue avec une mousse sur laquelle on pose les genoux. L’exercice est alors le suivant : à genoux donc, se saisir des poignées et avancer doucement, en roulant et en conservant le dos droit. Puis revenir.

Pour les biceps ? Les classiques haltères ou des kettlebells, nom donné à ces drôles de poids en forme de… bouilloires, leur traduction anglaise ! Quant au cardio – sans sortir de chez soi – il reste possible grâce à un stepper, une marche d’escalier de 15 à 20 cm de hauteur ou tout simplement, une corde à sauter. Imparable pour brûler des calories après toutefois un échauffement soigneux des chevilles et des genoux.

Les amateurs de randonnée pourront aussi apprécier un sac à dos ou des bâtons de marche, histoire également de se mettre à la marche nordique. Pour le reste et quelle que soit la discipline, rendez-vous au rayon textile. Et à la moindre question, interrogez un vendeur spécialisé.