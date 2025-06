Ralentissement de la vaccination dans le monde : des millions d’enfants en danger

Une vaste étude parue dans The Lancet met en évidence la stagnation et parfois le recul de la vaccination dans le monde. Pour les chercheurs, les inégalités persistantes, les perturbations liées au Covid-19 et la désinformation exposent des millions d’enfants à des maladies mortelles, alors qu’évitables.

Depuis sa création en 1974, le programme de vaccination de l’Organisation mondiale de la Santé a permis de vacciner plus de 4 milliards d’enfants, de sauver la vie de quelque 154 millions d’entre eux grâce la vaccination systématique contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole. Le programme a ensuite été élargi aux infections à Haemophilus influenzae de type B, l’hépatite B, la rubéole, les infections à pneumocoque, le rotavirus et le papillomavirus humain. Mais ces dernières années, la vaccination des enfants semble marquer le pas, à cause d’inégalités persistantes et de la pandémie de Covid-19 notamment.

En 2020, l’OMS établissait un nouvel objectif ambitieux pour la vaccination, dans le cadre du programme pour la vaccination 2030. Celui-ci prévoit notamment d’atteindre une couverture vaccinale mondiale de 90 % pour chacun des vaccins.

A mi-chemin, où en est-on de la vaccination des enfants dans le monde ?

Une question à laquelle répond une vaste étude publiée dans The Lancet le 24 juin 2025. « Basée sur l’Étude sur le fardeau mondiale des maladies, des traumatismes et des facteurs de risque 2023, cette étude fournit des estimations mondiales, régionales et nationales actualisées de la couverture vaccinale systématique des enfants de 1980 à 2023 pour 204 pays et territoires, pour 11 combinaisons de doses de vaccin recommandées par l’OMS pour tous les enfants du monde », résument les auteurs de l’étude.

Les pays à revenu élevé concernés par le recul de la vaccination

Globalement, la couverture vaccinale mondiale contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la polio et la tuberculose a pratiquement doublé entre 1980 et 2023. Mais ces bons chiffres masquent une réalité plus préoccupante sur la période 2010 – 2019. La progression de la couverture vaccinale a notamment freiné dans 21 des 36 pays ou territoires à revenu élevé pour au moins un de ces vaccins.

Dans le monde, les taux de vaccination ont fortement diminué depuis la pandémie de Covid-19 et n’étaient toujours pas revenus à leur niveau d’avant crise en 2023. Pour exemple le taux de vaccination contre la rougeole a reculé dans 100 des 204 pays étudiés. Autres exemples, « une baisse de 12 % de la première dose de vaccin contre la rougeole en Argentine, et de 8 % et 6 % de la troisième dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en Finlande et en Autriche, respectivement ».

De profondes inégalités persistantes

Cette étude montre en outre que les disparités subsistent dans le monde alors que plus de 50 % des enfants non vaccinés vivent dans seulement 8 pays, Nigéria, Inde, République démocratique du Congo, Éthiopie, Somalie, Soudan, Indonésie et Brésil. Les auteurs de l’étude estiment que « 15,6 millions d’enfants n’ont pas reçu les trois doses complètes du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou un vaccin contre la rougeole entre 2020 et 2023, ainsi que 15,9 millions d’enfants n’ont pas reçu le vaccin contre la polio et 9,18 millions n’ont pas reçu le vaccin contre la tuberculose ».

« La vaccination systématique des enfants compte parmi les interventions de santé publique les plus efficaces et les plus rentables, mais les inégalités mondiales persistantes, les défis posés par la pandémie de Covid-19 et la montée de la désinformation et de l’hésitation vaccinales ont contribué à freiner les progrès de la vaccination », a déclaré dans un communiqué le Dr Jonathan Mosser, de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, auteur de l’étude.

Selon lui, il existe désormais un risque accru d’épidémies de maladies telles que la rougeole, la polio et la diphtérie. « En 2024, les infections par la rougeole ont été multipliées par près de dix dans l’Union européenne et l’Espace économique européen. L’épidémie de rougeole en cours aux États-Unis a atteint plus de 1 000 cas confirmés dans 30 États en mai 2025, dépassant le nombre total de cas de 2024 », précise le communiqué.

Si rien n’est fait pour inverser la tendance, selon cette étude, seul le vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche pourrait atteindre ses objectifs (une couverture vaccinale à 90 %), et encore, selon un scénario optimiste.