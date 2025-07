Canicule : 84 départements en vigilance orange, comment se protéger efficacement

Une vague de chaleur exceptionnelle touche la France, et ce lundi 30 juin, 84 départements sont placés en vigilance orange canicule. Face à ces températures élevées, il est essentiel d'adopter les bons réflexes pour préserver sa santé et celle de ses proches.

Météo France a placé une grande partie du territoire français en alerte orange canicule ce lundi. Cette situation nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes les plus vulnérables : personnes âgées, enfants en bas âge, femmes enceintes et personnes souffrant de maladies chroniques.

Les gestes essentiels pour se protéger

Face à cette vague de chaleur, plusieurs mesures simples mais efficaces permettent de limiter les risques sur la santé. Il est recommandé de rester au frais en passant plusieurs heures par jour dans un lieu climatisé ou rafraîchi, comme les centres commerciaux, bibliothèques, cinéma…

L’hydratation constitue un enjeu majeur : il faut boire de l’eau régulièrement sans attendre d’avoir soif. Pour rafraîchir son corps, il est conseillé de s’humidifier et de se ventiler plusieurs fois par jour, notamment en prenant des douches fraîches ou en utilisant un brumisateur.

L’aménagement du logement joue également un rôle crucial. Fermer les volets et les fenêtres aux heures les plus chaudes, quand la température extérieure dépasse celle de l’intérieur, permet de maintenir la fraîcheur. Côté alimentation, privilégier des repas frais et équilibrés tout en évitant l’alcool contribue à mieux supporter la chaleur.

Enfin, prendre régulièrement des nouvelles des personnes fragiles de son entourage sont des réflexes solidaires importants.

Travailler par forte chaleur : de nouveaux droits renforcés

Le monde du travail n’est pas épargné par ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. Les risques pour la santé des travailleurs sont réels et peuvent aller de simples migraines à des coups de chaleur potentiellement mortels, en passant par des crampes, de la fièvre ou une déshydratation.

Face à ces enjeux, la réglementation a été renforcée avec le décret du 27 mai 2025, qui impose de nouvelles obligations aux employeurs. Les locaux de travail fermés doivent désormais être maintenus à une température adaptée en toute saison, tandis que les travailleurs en extérieur doivent bénéficier d’une protection contre les conditions atmosphériques extrêmes.

Les salariés exposés à la chaleur peuvent adopter plusieurs mesures préventives. Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire, se protéger la tête du soleil et surveiller régulièrement la température sont des gestes de base. Il est également important d’adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur et de signaler à son employeur tout équipement de protection individuelle générateur de gêne supplémentaire.

Les employeurs ont quant à eux l’obligation d’organiser le travail pour réduire l’exposition : aménagement des horaires, report des tâches ardues aux heures fraîches, mise en place de cycles courts travail-repos, ou encore réduction des cadences.

Que faire en cas de manquement de l’employeur ?

Si les mesures de prévention sont insuffisantes ou absentes, les salariés disposent de recours. Ils peuvent saisir l’inspection du travail ou, selon la taille de l’entreprise, alerter le comité social et économique (CSE) ou les délégués du personnel.

Un numéro vert à disposition

Pour accompagner la population durant cet épisode caniculaire, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a activé le numéro vert “Canicule info service” au 0800 06 66 66. Accessible gratuitement depuis la France métropolitaine, ce service fonctionne de 8h à 19h depuis le samedi 28 juin et jusqu’à la fin de l’épisode de canicule.