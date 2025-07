Pourquoi sommes-nous fatigués après avoir mangé ?

Vous venez de terminer un bon déjeuner et, comme souvent, une sensation de fatigue s’installe… Ce coup de barre de l’après-midi, aussi appelé somnolence postprandiale, est courant. Mais comment s’explique-t-il ? Et que peut-on faire pour y remédier ?

Se sentir fatigué après un repas peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la digestion mobilise beaucoup d’énergie. Donc plus le repas est copieux ou riche, plus votre organisme doit travailler pour le digérer. En outre, les hormones jouent un rôle important dans ce phénomène. En effet, certains aliments riches en tryptophane (un acide aminé présent dans le poulet, les œufs, le fromage, le poisson…) favorisent la production de sérotonine, une hormone qui peut accentuer la somnolence.

Bien entendu, si vous avez mal dormi la veille, votre rythme circadien peut être déséquilibré, ce qui accentue encore le coup de fatigue après le repas. Enfin, même un verre de vin peut renforcer la sensation de fatigue après un repas, car l’alcool a un effet sédatif.

Que faire pour éviter la somnolence postprandiale ?

Mangez plus léger et plus souvent. Divisez vos repas en portions plus petites et ajoutez des en-cas équilibrés dans la journée (fruit, poignée de noix…). Cela facilite la digestion et permet d’éviter les pics de fatigue.

Dormez suffisamment. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Et, si possible, faites une courte sieste dans la journée si vous vous sentez somnolent.

Bougez après les repas. Une marche de 10 à 15 minutes suffit pour relancer la digestion et retrouver un peu d’énergie.

Équilibrez vos repas. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes non féculents, un quart de protéines et un quart de glucides complexes (légumineuses, patate douce, pois…). Cela aide à stabiliser la glycémie et à éviter les baisses de forme.

Modérez la caféine. Un excès de café peut perturber votre sommeil le soir. Si vous êtes amateur de café l’après-midi, pensez à alterner avec du décaféiné.

Essayez la luminothérapie. S’exposer à une lumière vive après le déjeuner (via une lampe de luminothérapie, par exemple) peut aider à réduire la sensation de fatigue.

A noter : Si malgré tous ces ajustements la fatigue persiste, consultez un professionnel de santé. Certaines pathologies peuvent en être la cause, comme l’anémie ou le diabète.