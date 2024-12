Accidents domestiques : comment éviter ces 5 dangers de l’hiver ?

La fin de l’année est marquée par le froid et les fêtes. Deux éléments qui peuvent malheureusement être sources d’accidents domestiques. Brûlures, coupures, intoxications… Petit tour d’horizon.

L’hiver est la saison du cocooning. Mais par définition, plus l’on passe de temps à la maison, plus le risque d’accident domestique est élevé.

Le risque d’incendie

Comme l’explique l’Union départementale des Premiers secours d’Ile et Vilaine, « en 10 ans, le nombre d’incendies domestiques a augmenté de plus de 50 %. La cause ? Une surcharge électrique d’appareils toujours plus gourmands en énergie, des sources de chaleur mal maitrisées ou un accident en cuisine ».

Pour se prémunir :

éviter de surcharger les multiprises ;

ne jamais laisser allumés vos appareils électriques la nuit ;

installer un détecteur de fumée.

Les dangers du monoxyde de carbone

L’hiver expose aussi à un risque d’intoxication par du monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et toxique pour l’homme. Il résulte d’un dysfonctionnement d’appareils de chauffage, d’une utilisation inappropriée d’un chauffage (chauffage d’appoint utilisé en continu par exemple) ou lorsque la ventilation est insuffisante.

Les conséquences peuvent être mortelles en moins d’une heure et causer des séquelles neurologiques et cardiaques irréversibles. Les symptômes initiaux incluent maux de tête, nausées et vomissements.

Pour prévenir les risques, il est conseillé de :

faire entretenir les installations de chauffage annuellement ;

aérer quotidiennement 10 minutes minimum ;

éviter l’usage prolongé des chauffages d’appoint ;

en cas de symptômes suspects, il faut aérer, évacuer et appeler les secours (15 ou 18).

Les fêtes, une période à haut risque

Les fêtes de fin d’années trainent aussi derrières elles leur lot de risques domestiques.

Le sapin de Noël, symbole des festivités, peut présenter plusieurs dangers : mal stabilisé, il risque de basculer, particulièrement lorsque les enfants tirent sur les guirlandes.

Les décorations électriques présentent également des risques importants : les guirlandes défectueuses ou non conformes aux normes NF/CE peuvent provoquer des courts-circuits, voire des incendies.

Les petits éléments décoratifs constituent un danger particulier pour les jeunes enfants, à l’image des débris de boules de Noël exposant au risque de coupures et d’ingestion.

Les piles bouton : un danger mortel

Les jouets contiennent souvent des piles bouton. Ces dernières représentent un danger mortel en cas d’ingestion. Elles peuvent obstruer les voies respiratoires, mais aussi provoquer des lésions graves de l’œsophage en seulement 15 minutes. Il est essentiel de vérifier que les compartiments à piles sont sécurisés.

Les huîtres : un danger sous-estimé

L’ouverture des huîtres est aussi un risque à part entière. Selon Santé publique France, 2 000 accidents surviennent chaque année, nécessitant un recours aux urgences. Dont un tiers rien qu’entre le 24 et le 31 décembre !

Les coupures peuvent être graves et l’utilisation d’un couteau adapté et d’une protection appropriée (gant, torchon) est indispensable.