Acné : l’Agence européenne du médicament approuve un traitement novateur pour les adolescents

28 août 2025

L’Agence européenne du médicament (EMA) recommande la mise sur le marché de Winlevi, un traitement novateur contre l’acné. Cette crème est un anti-androgène, c’est-à-dire qu’elle rend les glandes sébacées moins sensibles aux hormones responsables de l’acné. Explications.

L’Agence européenne du médicament (EMA) a émis le 25 août un avis favorable pour l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché du médicament Winlevi, un traitement contre l’acné du visage chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans). Celui-ci est déjà disponible aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Malaisie et à Singapour. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre d’abord comment fonctionne l’acné.

Quels sont les mécanismes de l’acné ?

Le sébum est une substance grasse produite par les glandes sébacées situées dans les follicules pileux. Normalement sécrété pour protéger la peau du desséchement et des agressions extérieures, le sébum, dans le cas de l’acné, est sécrété de manière excessive sous l’action des hormones androgènes, au moment de la puberté ou à certains moments du cycle menstruel. La sécrétion excessive de sébum combinée à un épaississement du follicule pileux provoque une rétention séborrhéique qui se manifeste par l’apparition des points noirs et des boutons blancs.

Une inflammation peut finir par apparaître à cause des dommages occasionnés par le sébum en excès dans le follicule mais aussi à cause de la prolifération du micro-organisme Cutibacterium Acnes. Celui-ci se nourrissant de sébum, il prolifère lorsque sa nourriture prolifère. Se forment alors les lésions inflammatoires de l’acné ; superficielles, papules et pustules, ou profondes (surinfectées par d’autres bactéries présentes sur la peau), nodules et kystes.

Un mode d’action novateur

Winlevi est une crème dont le principe actif est la clascotérone. Celle-ci est un inhibiteur des récepteurs aux androgènes, les hormones mâles. La clascotérone a ainsi montré sa capacité à contrer les effets des androgènes, qui boostent la production de sébum, dans les glandes sébacées. Résultats : une réduction de la production de sébum et de l’accumulation de médiateurs inflammatoires connus dans l’acné. Un traitement novateur car les traitements habituels contre l’acné permettent d’exfolier des pores les cellules mortes, qui favorisent l’inflammation, ou de neutraliser, par antibiotiques, les bactéries responsables de l’acné.

Une réexamen une évaluation clinique approfondie

Il s’agissait en fait d’un réexamen après un avis négatif émis en premier lieu par l’EMA. Le médicament avait en effet été approuvé pour les adultes mais l’autorité sanitaire européenne avait jugé le bénéfice/risque négatif chez les adolescents. Cosmo, le fabricant, a alors lancé une évaluation clinique plus approfondie et obtenue l’avis favorable de l’EMA pour l’utilisation de Winlevi chez les 12 – 18 ans.

« C’est une véritable avancée, a déclaré le professeur Brigitte Dréno, membre fondatrice de l’Association européenne de dermato-oncologie, ancienne présidente de la Société française de dermatologie et membre de l’Académie américaine de dermatologie, cité dans le communiqué de Cosmo. Nous attendions une innovation comme celle-ci : un anti-androgène topique bien toléré, efficace et sûr pour les adolescents. Ce sera un atout précieux pour nos options thérapeutiques. »

Pour voir Winlevi commercialisé en France, il faudra encore attendre un avis positif de l’Haute autorité de Santé.

  • Source : Cosmo, EMA, Vidal.fr

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Vincent Roche 

